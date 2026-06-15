Πότε θα λειτουργήσουν οι 5 νέοι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης;

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ικανοποιημένος για την επιτάχυνση των εργασιών τους τελευταίους μήνες και στους πέντε σταθμούς.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την παράδοση στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά.

Αυτή τη στιγμή υφίσταται διακοπή λειτουργίας του Μετρό, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 19 Ιουνίου και εφαρμόζεται για τις ανάγκες των απαραίτητων δοκιμών.

Στο πλαίσιο πρόσφατης σύσκεψης εργασίας με θέμα της επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε ότι παρακολουθείται σε εβδομαδιαία βάση η πορεία του έργου ενώ παρουσιάστηκε ικανοποιημένος για την επιτάχυνση των εργασιών τους τελευταίους μήνες και στους πέντε σταθμούς.

«Τα δοκιμαστικά συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό, έχουμε μέχρι στιγμής πολύ καλά αποτελέσματα και υπολογίζουμε ότι μέσα στο καλοκαίρι, προς τα τέλη Ιουλίου, θα δοθούν στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση οι πέντε επιπλέον σταθμοί του Μετρό», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Εξήγησε δε ότι απομένουν μικρής έκτασης εργασίες στο στάδιο της κατασκευής και τα περισσότερα συστήματα έχουν πλήρως εγκατασταθεί, δοκιμαστεί και είναι λειτουργικά, «αλλά πρέπει να είναι στο 100%».

Ερωτηθείς για τις μελλοντικές επεκτάσεις του Μετρό, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, το ενδιαφέρον θα στραφεί με ακόμα μεγαλύτερο βάρος και ταχύτητα στα δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Το έργο της επέκτασης προς Καλαμαριά, περιλαμβάνει 5 νέους Σταθμούς (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) με μήκος υπόγειας γραμμής 4,78 χλμ.

Με την ολοκλήρωση της επέκτασης προς Καλαμαριά, αναμένεται να εξυπηρετούνται καθημερινά 63.000 επιβάτες, να κυκλοφορούν καθημερινά περίπου 12.000 ΙΧ οχήματα λιγότερα, επιφέροντας αντίστοιχα μείωση των ρύπων CO2 κατά 43 τόνους ημερησίως, ενώ η απόσταση από το Σταθμό της Μίκρας μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να καλύπτεται σε μόλις 15 λεπτά.

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε και στην πρόοδο κατασκευής της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας, τονίζοντας πως έχει ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου και τα δύο καλούπια του έργου συνεχίζουν τη σκυροδέτηση.