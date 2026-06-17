Πότε θα ολοκληρωθεί ο νέος δρόμος που φέρνει πιο κοντά τη Λευκάδα στην Αθήνα;

Έκτη κατά σειρά παράταση για το έργο της διπλής σύνδεσης Λευκάδας με τον δρόμο Άκτιο-Αμβρακία.

Πάει πίσω η ολοκλήρωση του έργου για την αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο-Αμβρακία.

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 120 ημέρες, και επομένως ο ανάδοχος θα πρέπει να το παραδώσει έως και τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Όπως αναγράφεται, το αίτημα χορήγησης παράτασης υποβλήθηκε στις 7 Απριλίου, με τον ανάδοχο να επικαλείται γεγονότα που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα:

υπέρμετρη αύξηση των τιμών καυσίμων, την ενεργειακή κρίση και τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα

ακραία καιρικά φαινόμενα & συμπληρωματικές βλάβες στο έργο

καθυστερήσεις πληρωμών

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την έκτη κατά σειρά παράταση στο έργο ύψους 23,7 εκατ. ευρώ που ξεκίνησε το 2020 και θεωρείται κρίσιμο τόσο για τις μεταφορές όσο και για την υδροδότηση της Λευκάδας, καθώς περιλαμβάνει κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης μήκους 7,5 χλμ.

Ειδικότερα, το έργο αφορά τη διπλή οδική σύνδεσης της Λευκάδας με τον νέο οδικό άξονα Άκτιο-Αμβρακία, μέσω των τμημάτων «Βόνιτσα-Λευκάδα» μήκους 16 χλμ. και «Άκτιο-Άγιος Νικόλαος» μήκους 5 χλμ., το οποίο έχει αποδοθεί στην κυκλοφορία.

Στη νέα τους αναβαθμισμένη μορφή, τα τμήματα, θα έχουν 1+1 λωρίδα ανά ρεύμα κυκλοφορίας και θα είναι ταχείας κυκλοφορίας, διευκολύνοντας σε σημαντικό βαθμό τις μετακινήσεις προς και από τη Λευκάδα.

Με την ολοκλήρωση του έργου οι δρόμοι που θα οδηγούν από την Αθήνα στη Λευκάδα θα είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης και εμπορευματικών μεταφορών.

Από τις αρχές του 2024 στην κυκλοφορία έχει αποδοθεί και η Αμβρακία Οδός, μήκους 49,5 χλμ. χωρίς δίοδια και χαρακτηριστικά κλειστού αυτοκινητοδρόμου με 2+2 λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας και κεντρική διαχωριστική νησίδα.

Με τη λειτουργία του συγκεκριμένου άξονα, ο χρόνος οδήγησης από Αθήνα σε Λευκάδαμειώνεται κατά περίπου 45 λεπτά, στις 3 ώρες και 20 λεπτά, την ίδια ώρα που εξασφαλίζεται ταχύτερη πρόσβαση και προς Άκτιο, Ηγουμενίτσα και Πρέβεζα.