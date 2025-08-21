Πού δεν πρέπει να παρκάρεις για κανέναν λόγο με τον νέο ΚΟΚ – Το όχημα απομακρύνεται επί τόπου

Βαρύς πέφτει πλέον ο πέλεκυς σε όσους οδηγούς δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των συνανθρώπων τους. Πότε προβλέπεται αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.

Σε Γόρδιο Δεσμό έχει εξελιχθεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης στάθμευσης, με πολλούς οδηγούς να αφήνουν το όχημά τους όπου τους κάνει κέφι, αδιαφορώντας πλήρως για τα προβλήματα που δημιουργούν στους συνανθρώπους τους.

Πεζοδρόμια, διαβάσεις πεζών και στάσεις λεωφορείων είναι μόλις λίγες από τις… αγαπημένες θέσεις των παρανομούντων οδηγών, οι οποίοι φαίνεται να μην ενδιαφέρονται για τίποτα περισσότερο από την προσωπική τους εξυπηρέτηση.

Αναμφίβολα, η εύρεση λίγων ελεύθερων μέτρων στην αστική ζούγκλα της Αθήνας αποτελεί μια εξίσωση για δυνατούς λύτες, χωρίς, όμως, αυτό να δίνει άλλοθι σε κανέναν, ειδικά από τη στιγμή που από τη συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των συνανθρώπων του.

Το άκρον άωτον της αναλγησίας είναι το παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ, ή σε θέση που βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή οδηγός τυφλών, δεδομένου ότι η εν λόγω πρακτική υψώνει εμπόδια σε πολίτες που ήδη βιώνουν τον αποκλεισμό σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητάς τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο νέος ΚΟΚ προβλέπει εξουθενωτικές ποινές για τους οδηγούς που δυσχεραίνουν τη ζωή των συγκεκριμένων συνανθρώπων τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 38 «Στάση και στάθμευση», όποιος παρκάρει σε:

θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή οδηγός τυφλών και σε απόσταση μικρότερη από 0,50 μ.) εκατέρωθεν αυτών,

σε ειδικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία,

σε χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με αναπηρία,

τμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου.

Σε περίπτωση διάπραξης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών κάποιας από τις παραπάνω παραβάσεις, στον οδηγό επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 180 ημέρες,

Σε περίπτωση που η παράβαση διαπραχθεί για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών από την αμέσως προηγούμενη διάπραξη, το πρόστιμο εκτοξεύεται στα 2.000 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος.