Πού κατασκευάζεται η νέα BMW Σειρά 3 – Πότε ξεκινούν οι παραδόσεις στην Ελλάδα

Η νέα γενιά της 3άρας μπήκε στη γραμμή παραγωγής, με το εργοστάσιο που ανέλαβε την κατασκευή του αυτοκινήτου να είναι το μεγαλύτερο της BMW σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής αυτοκινήτων της BMW στην Ευρώπη, στις εγκαταστάσεις όπου απασχολούνται πάνω από 18.000 εργαζόμενοι και κατασκευάζονται περίπου 1.350 αυτοκίνητα ημερησίως, συναρμολογείται η νέα Σειρά 3.

Η όγδοη γενιά του δημοφιλούς sedan, με κωδική ονομασία G50, παράγεται στη Γερμανία και συγκεκριμένα σε ένα από τα σημαντικότερα εργοστάσια της BMW. Πρόκειται για τη μονάδα του Dingolfing, στη Βαυαρία, μια επιλογή καθόλου τυχαία, καθώς το συγκεκριμένο εργοστάσιο έχει μακρά σχέση με το μοντέλο.

Η πρώτη γενιά της BMW Σειράς 3, η E21, άρχισε να κατασκευάζεται εκεί το 1980, ενώ στις ίδιες εγκαταστάσεις ακολούθησαν και μεταγενέστερες γενιές του sedan, μέχρι το 2004. Από το 2013 έως το 2021, το εργοστάσιο κατασκεύαζε επίσης τη Σειρά 3 Gran Turismo.

Συνολικά, περισσότερα από 1,15 εκατομμύρια αυτοκίνητα της συγκεκριμένης σειράς έχουν βγει από τη γραμμή παραγωγής του Dingolfing. Πρόκειται για έναν εντυπωσιακό αριθμό, αν αναλογιστεί κανείς ότι από το 1975, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε η Σειρά 3, η BMW έχει πουλήσει περίπου 18 εκατομμύρια αυτοκίνητα της οικογένειας παγκοσμίως.

Σε άλλο εργοστάσιο η θερμική και σε άλλο η ηλεκτρική

Εκτός από τη νέα Σειρά 3, από τις γραμμές παραγωγής του Dingolfing περνούν μοντέλα όπως η Σειρά 4, η Σειρά 5, η Σειρά 7, η ηλεκτρική iX, καθώς και κάποια αυτοκίνητα της BMW M.

Βέβαια, να σημειώσουμε ότι, η γερμανική εταιρεία επέλεξε να μοιράσει την παραγωγή της νέας Σειράς 3 σε δύο διαφορετικά εργοστάσια. Οι εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα κατασκευάζονται στο Dingolfing, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική BMW i3 θα παράγεται στο εργοστάσιο του Μονάχου.

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Στο Dingolfing, μάλιστα, από το 2027 προβλέπεται να ξεκινήσει και η μαζική παραγωγή των plug-in hybrid εκδόσεων της Σειράς 3. Με αυτόν τον τρόπο, η γερμανική εταιρεία αξιοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της, προσαρμόζοντας την παραγωγή στις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Στη χώρα μας, οι παραγγελίες έχουν ήδη ξεκινήσει, με τις τιμές για τη «μικρή» i3 40 XDrive να εκκινεί από τα 60.400 ευρώ και τη μεγαλύτερη i3 50 xDrive από τα 65.400 ευρώ. Η θερμική «3άρα», στην top-end εκδοχή της με τον κωδικό M350 xDrive κοστίζει 88.470 ευρώ, ενώ για τις βασικές 318 και 320 το κόστος ανέρχεται αντίστοιχα στα 51.510 και 56.510 ευρώ.

Οι παραδόσεις προγραμματίζονται προς τα τέλη Ιανουαρίου 2027, ωστόσο, όποιος επιθυμεί, μπορεί να δει από κοντά το αυτοκίνητο, καθώς έχει πάρει ήδη θέση στις εκθέσεις των επίσημων αντιπροσώπων.