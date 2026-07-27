Πού κλείνει από σήμερα η αριστερή λωρίδα στον αυτοκινητόδρομο «Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι»

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίο στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, στις 18:00 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 στις 07:00, θα ισχύουν οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία:

– Φάση Α: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 69ο χλμ. έως και το 71,9ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

– Φάση Β: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 71,6ο χλμ. έως και το 73ο χλμ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 18:00 έως και τις 07:00. Το χρονικό διάστημα 10/08/2026 έως 23/08/2026 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο, όπως αναφέρει η Νέα Οδός.