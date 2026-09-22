Η μεγαλύτερη ευθεία στην Ελλάδα βρίσκεται λίγο έξω από την Αθήνα

Το μήκος της ευθείας φτάνει τα 16 χιλιόμετρα και αποτελείται από δύο ρεύματα με δύο λωρίδες το καθένα.

Η Ελλάδα, μια χώρα ως επί το πλείστον ορεινή ή ημιορεινή βρίθει από μεγάλο πλήθος στροφών, ως αποτέλεσμα της γεωγραφικού της αναγλύφου.

Αυτό όμως, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τμήματα όπου οι οδηγοί δεν απολαμβάνουν την άνεση και την ξεκούραση μιας μεγάλης ευθείας.

Ποια όμως είναι η μεγαλύτερη ευθεία στην Ελλάδα και πόσο μήκος έχει;

Η μεγαλύτερη ευθεία βρίσκεται στη Θήβα

Σύμφωνα με μετρήσεις στο εθνικό οδικό δίκτυο της Ελλάδας, η μεγαλύτερη ευθεία βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, λίγο έξω από την Αττική, στο ύψος της Θήβας. Για να φτάσει κάποιος εκεί από την Αθήνα, χρειάζεται λίγο παραπάνω από 1 ώρα.

Το μήκος της ευθείας φτάνει τα 16 χιλιόμετρα και αποτελείται από δύο ρεύματα με δύο λωρίδες το καθένα.

Η δεύτερη και η τρίτη μεγαλύτερη ευθεία στην Ελλάδα

Πίσω από την περίφημη ευθεία της Θήβας, στη δεύτερη θέση θα συναντήσουμε το τμήμα που ενώνει την Καλαμπάκα με τα Τρίκαλα.

Η συγκεκριμένη ευθεία έχει μήκος 13,7 χιλιόμετρα και χάνει την πρωτιά για μόλις δύο και κάτι χιλιόμετρα.

Πίσω από την Θήβα και το τμήμα Τρικάλων – Καλαμπάκας, βρίσκεται μια ευθεία που αποτελεί μέρος της Εγνατίας Οδού, αρκετά χιλιόμετρα βορειότερα και πιο ανατολικά.

Με μήκος 10 χιλιομέτρων, η ευθεία λίγο έξω από την Κομοτηνή με κατεύθυνση την πόλη της Αλεξανδρούπολης, κατατάσσεται στην τρίτη θέση μιας ανεπίσημης λίστας με τις μεγαλύτερες ευθείες στην Ελλάδα.