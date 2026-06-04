Πού βρίσκονται τα νέα κέντρα Test Drive της Zeekr στην Ελλάδα

Η GEO Mobility Hellas συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξη της Zeekr στην Ελλάδα, υλοποιώντας ένα στρατηγικό πλάνο που στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού και σύγχρονου δικτύου παρουσίας πανελλαδικά.

Με γρήγορους ρυθμούς συνεχίζεται η εδραίωση της Zeekr στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, καθώς η GEO Mobility Hellas υλοποιεί το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της μάρκας σε κομβικά σημεία της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εγκαινίασε έναν νέο εκθεσιακό χώρο στη Θεσσαλονίκη (Πυλαία, 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών). Η κίνηση αυτή έρχεται να πλαισιώσει τα δύο ήδη υπάρχοντα Zeekr Stores σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πού βρίσκονται τα τρία νέα Zeekr Test Drive Centers

Η παρουσία της μάρκας ενισχύεται ακόμα περισσότερο με τη λειτουργία των νέων Zeekr Test Drive Centers, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τα premium ηλεκτρικά μοντέλα της εταιρείας.

Πρόκειται για εξειδικευμένα σημεία συνεργατών Zeekr, όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει και να οδηγήσει ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων της μάρκας, συμπεριλαμβανομένων των Zeekr 001, Zeekr X και Zeekr 7X -σύντομα και του Zeekr 7GT- ανακαλύπτοντας τις τεχνολογίες και τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Νομός Σερρών: ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ | 8ο χλμ. Σερρών – Θεσσαλονίκης, Σέρρες

Νομός Ιωαννίνων: MAXX MOTORS | 10ο χλμ. Ιωαννίνων – Αθήνας, Ιωάννινα

Νομός Ευβοίας: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | Λ. Αθηνών – Ξηρόβρυση, Χαλκίδα

Η παρουσία της μάρκας στις συγκεκριμένες περιοχές σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης της Zeekr με το ελληνικό κοινό, καθώς και για τη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου εμπειρίας και εξυπηρέτησης σε ολόκληρη τη χώρα.