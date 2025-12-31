«Πράσινα Ταξί»: Νέες επιδοτήσεις 108 δικαιούχων – Συνέχεια το 2026

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η επανεκκίνηση του προγράμματος στις αρχές του 2026.

Το ποσό των 2.062.219,15 ευρώ πιστώθηκε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στους λογαριασμούς 108 δικαιούχων του προγράμματος «Πράσινα Ταξί», με την την 7η απόφαση έγκρισης πίστωσης.

Θα επιδοτηθούν 101 ηλεκτρικά ταξί, ενώ από την έναρξη του προγράμματος έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 3.256.297,43 ευρώ για 158 ηλεκτρικά ταξί.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η επανεκκίνηση του προγράμματος στις αρχές του 2026, με δικαιούχους αυτούς που θα αντικαταστήσουν τα οχήματά τους στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να εκχωρήσουν την απαίτηση είσπραξης στον προμηθευτή του οχήματος.

Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση, θα δίνεται η δυνατότητα στον Ο.Α.Σ.Α. και στον Ο.Σ.Ε.Θ. να διενεργούν διαγωνισμούς παραχώρησης για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης σε θέσεις αναμονής ταξί αρμοδιότητάς τους, αποκλειστικά για φόρτιση ηλεκτρικών ταξί.