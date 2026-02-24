«Πράσινα ταξί»: Νέες επιδοτήσεις δικαιούχων

Η μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κλάδου και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί» προχωρά το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, θα πιστωθεί το ποσό των 35.638,71 ευρώ σε 2 ωφελούμενους που αφορά την αγορά ηλεκτρικών ταξί.

Υπενθυμίζεται ότι η μετάβαση των ταξί στην ηλεκτροκίνηση αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του κλάδου και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο σχεδιάζει επιδότηση με 20.000 ευρώ κατά την απόκτηση του οχήματος.