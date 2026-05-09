Πρεμιέρα στην Αθήνα για τη Moke Greece: Η επιστροφή ενός συμβόλου

Μετά τη Μύκονο, το Moke βρίσκει το νέο του σπίτι στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, επαναπροσδιορίζοντας την premium καλοκαιρινή μετακίνηση μέσα από ένα σύστημα κίνησης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα απέκτησε έναν νέο πρωταγωνιστή, καθώς το εμβληματικό Moke πραγματοποίησε την επίσημη πρεμιέρα του στη Γλυφάδα, επισφραγίζοντας την ολική επαναφορά ενός συμβόλου που έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία του στην Ελλάδα από την κοσμοπολίτικη Μύκονο.

Τα εγκαίνια του νέου showroom στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης σηματοδοτούν μια κομβική στιγμή για την ελληνική αγορά, καθώς το εμβληματικό μοντέλο που ταυτίστηκε με την ανεμελιά των 60s επιστρέφει πλέον ως μια αμιγώς ηλεκτρική, premium πρόταση.

Γεννημένο από το μυαλό του Sir Αλέξανδρου Ισιγόνη, του ανθρώπου που υπέγραψε το κλασικό ΜΙΝΙ, σχεδιάστηκε αρχικά ως ένα ελαφρύ στρατιωτικό όχημα. Αν και οι ένοπλες δυνάμεις των Βρετανών το απέρριψαν, η «πολιτική» του σταδιοδρομία υπήρξε αξιοσημείωτη.

Πολύ σύντομα, στην Ελλάδα, το «γυμνό» του αμάξωμα αποτέλεσε για δεκαετίες την απόλυτη εικόνα του εγχώριου lifestyle στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Σήμερα, η ηλεκτρική αναγέννησή του διατηρεί το κλασικό αμάξωμα αλλά το προικίζει με ένα σύστημα κίνησης που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Ηλεκτρικό με 45 ίππους και 100 χλμ. αυτονομία

Στην καρδιά του Moke βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας με ισχύ 33 kW (περίπου 45 ίππους) που αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 10,5 kWh. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς, ενώ η άμεσα διαθέσιμη ροπή των 130 Nm και η τελική ταχύτητα που περιορίζεται στα 80 χλμ./ώρα, είναι νούμερα υπερ-αρκετά για τις παραθαλάσσιες διαδρομές για τις οποίες προορίζεται.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου είναι εντυπωσιακά ελαφριά, ζυγίζοντας μόλις 77 κιλά και εξασφαλίζει αυτονομία έως και 100 χιλιόμετρα σε ένα νησί ή στην ακτογραμμή της Αττικής.

Φτιαγμένο για τα ελληνικά νησιά

Παρά τις compact διαστάσεις του, με μήκος 3.325 χλστ. και μεταξόνιο 2.255 χλστ., το νέο Moke παραμένει τετραθέσιο. Ο εξοπλισμός του έχει αναβαθμιστεί με γνώμονα τη χρηστικότητα, περιλαμβάνοντας φωτιστικά σώματα LED, θερμαινόμενο παρμπρίζ για τις μέρες με υγρασία, καθίσματα ανθεκτικά στο νερό και τις οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ζάντες από ατσάλι ή αλουμίνιο, ηχοσύστημα Bluetooth με αδιάβροχα ηχεία, ανθεκτικά στο αλάτι και την άμμο και ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για όλους τους επιβάτες.

Η αισθητική του υπογραφή ολοκληρώνεται από την εμβληματική οροφή Bimini και μια παλέτα έντονων χρωματικών επιλογών, οι οποίες αντικατοπτρίζουν την ανεμελιά που συνοδεύει διαχρονικά η εμπειρία πίσω από το τιμόνι ενός Moke κάτω από τον ελληνικό ήλιο.

Η τιμή

Το κόστος απόκτησης ενός Moke, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων αλλά και της επιδότησης των 3.000 ευρώ του Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, εκκινεί από 41.580 ευρώ.