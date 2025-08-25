Προχωρά η κατασκευή της μεγαλύτερης γέφυρας στην Ελλάδα – Δείτε βίντεο από τα έργα

Με μήκος 4 χλμ., το Flyover θα παραλάβει τα σκήπτρα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του Flyover, που εντάσσεται στην ευρύτερη αναβάθμιση της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 373,2 εκατ. ευρώ.

Το Flyover (T9) με μήκος 4 χλμ. και πλάτος 22 μ. θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη γέφυρα στην Ελλάδα, παραλαμβάνοντας τα σκήπτρα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου που έχει συνεχές και πλήρως αναρτημένο κατάστρωμα 2.252 μ.

Πρόκειται για έργο κομβικό έργο υποδομής, καθώς θα σηματοδοτήσει τη βελτίωση της σύνδεσης με το αεροδρόμιο «Μακεδονία», την Εγνατία Οδό, τη νότια Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, με θετική επίδραση στην οικονομία και την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

Στο πλαίσιο πρόσφατης επίσκεψης στο έργο, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε ότι η πρόοδος υλοποίησης έχει υπερβεί το 25%, ενώ σε βίντεο που αναρτήθηκε σε κανάλι στο Youtube παρουσιάζονται εντυπωσιακά πλάνα από το έργο.

Μεταξύ άλλων πρωταγωνιστεί το πορτοκαλί καλούπι που ήδη έχει πιάσει δουλειά από τον κόμβο Μετεώρων. Πρόκειται για κυλιόμενο μεταλλικό φορείο που ήδη χρησιμοποιείται για τη σκυροδέτηση του Flyover και κινείται υδραυλικά κατά μήκος όλου του έργου.

Αντίστοιχα θα λειτουργεί και το έτερο, μπλε χρώματος, καλούπι που ετοιμάζεται να εγκατασταθεί λίγο πριν τον κόμβο Επταπυργίου και θα συνδράμει καθοριστικά στην επιτάχυνση των εργασιών.

Σε πρόσφατη αυτοψία του στο έργο, ο υφυπουργός Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, δήλωσε ότι «η κατασκευή του Flyover πάει “με τα χίλια” και το έργο θα παραδοθεί τον Μάιο του 2027».

Αναφορικά με τα οφέλη, θα εξασφαλίσει δωρεάν, ταχεία και ασφαλή παράκαμψη του αστικού ιστού της πόλης της Θεσσαλονίκης, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση προς ΠΑΘΕ, Εγνατία Οδό, αεροδρόµιο Μακεδονία και Χαλκιδική, αλλά και ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, λόγω της μείωσης του αριθμού ατυχημάτων.

Η νέα Περιφερειακή Οδός θα μπορεί να εξυπηρετεί 10.000 οχήματα ανά ώρα, σε σύγκριση με τα 5.000 οχήματα που διέρχονται σήμερα.