Προχωρά το τούνελ που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία

Η σήραγγα Κλεισούρας αποτελεί όραμα για όλη τη Δυτική Μακεδονία και διαχρονικό αίτημα των πολιτών της Καστοριάς, της Εορδαίας και του Αμυνταίου.

Την αμοιβαία τους πρόθεση να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κατασκευή της σήραγγας Κλεισούρας, εξέφρασαν σε συνάντησή τους ο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, και ο Δημήτρης Παγκράτης, Διευθυντής Κλάδου-AKTOR Κατασκευαστική που είναι η ανάδοχος εταιρεία.

Όπως δήλωσε ο κ. Αμανατίδης, έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι που απαιτούνται για το έργο, όπως επίσης και η ροή χρηματοδότησης, προσθέτοντας ότι προσωπικός του στόχος είναι το έργο να είναι έτοιμο το Φθινόπωρο του 2027.

Από τη μεριά του ο κ. ο Παγκράτης διαβεβαίωσε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ότι «το έργο συνεχίζει και δεν υπάρχει απολύτως καμία πρόθεση, απολύτως κάποιος λόγος το έργο για να σταματήσει και να μην γίνει. Το ξεκαθαρίσαμε και το δεσμευτήκαμε».

Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλες οι παράμετροι και τα κρίσιμα σημεία υλοποίησης των εργασιών καθώς και θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με την συνεργασία της αναδόχου εταιρείας με τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και την Εγνατία Οδό ΑΕ.

Το έργο αφορά στην κατασκευή της επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας στο τμήμα από ρέμα Κώτουρη έως όρια Νομού Κοζάνης, συμπεριλαμβανομένης και της σήραγγας Κλεισούρας, μήκους 1.365 μ.

Πρόκειται για οδικό τμήμα συνολικού μήκους 10,40 χλμ, με συνολικό πλάτος οδοστρώματος 8,0 μ., με μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 μ. ανά κατεύθυνση και επιπλέον λωρίδα καθοδήγησης πλάτους 0,25 μ.

Η αρχική σύμβαση υπεγράφη στις 24 Οκτωβρίου 2022 και το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε παράδοση στα τέλη του 2025, αλλά το 2024 μια «κοιλιά» στις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ «πάγωσε» τις εργασίες.

