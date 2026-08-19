Προχωρούν οι εργασίες για τον αυτοκινητόδρομο που θα ενώνει την Ελλάδα με την Αλβανία – Δείτε video

Αλβανία

Με ταχείς ρυθμούς προχωράνε οι εργασίες του νέου οδικού άξονα «Ιωάννινα – Κακαβιά» που θα έχει μήκος 70 χλμ. και θα ενώνει την Ελλάδα με την Αλβανία.

Όπως φαίνεται και από video που δημοσιεύθηκε στο You Tube, είναι πλέον ορατή η χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου.

Ο οδικός άξονας έχει σχεδιασθεί με ταχύτητα μελέτης 100 χλμ./ώρα και με διατομή που περιλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και 3,75 μ. η κάθε μία και 1 ΛΕΑ πλάτους 2,30 μ. ανά κατεύθυνση.

H κεντρική νησίδα έχει συνολικό πλάτος 3,15 μ., συμπεριλαμβανομένων των λωρίδων καθοδήγησης και του αμφίπλευρου στηθαίου ασφαλείας (συνολικό πλάτος του αυτοκινητοδρόμου 22.25 μ).

Το έργο περιλαμβάνει δύο τμήματα:

1) Τμήμα Γιάννενα – Καλπάκι: Έχει συνολικό μήκος 46,4 χλμ. με νέα χάραξη χάραξης και έξι ανισόπεδους κόμβους (Κοσμηράς, Ασβεστοχωρίου, Γραμμενοχωρίων, Πασαένας, Ζίτσας και Καρυών).

2) Τμήμα Καλπάκι – Κακαβιά. Περιλαμβάνει 23,1 χλμ. και καταλήγει στον μεθοριακό σταθμό Κακαβιάς. Αφορά σε αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα αποτελέσει σύνδεσμο της Ελλάδας με την Αλβανία, ενώ εκτρέπει υπερ-τοπικούς φόρτους από την Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων. Μόλις ολοκληρωθεί εκτιμάται ότι από την Αθήνα μέχρι τα σύνορα, το ταξίδι θα διαρκεί περίπου 4 ώρες και 30 λεπτά.

Ανάδοχος του έργου είναι η AVAX, το κόστος κατασκευής ανέρχεται στα 386 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2029 εφόσον δεν υπάρξουν καθυστερήσεις.