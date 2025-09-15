Προχωρούν οι εργασίες στη Γέφυρα Βενέτικου (video)

Οι επεμβάσεις ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Συνεχίζονται οι εργασίες για την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας της Γέφυρας Βενέτικου, που βρίσκεται στο 15ο χλμ. της Ε.Ο. Γρεβενών – Τρικάλων.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τα τέλη Μαΐου και η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ κατά πληροφορίες η γέφυρα θα επαναλειτουργήσει εντός του Οκτωβρίου.

Σε βίντεο στο Youtube καταγράφονται οι εργασίες από τις πρώτες ημέρες διακοπής της κυκλοφορίας, μέχρι και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Οι επεμβάσεις κρίθηκαν απαραίτητες μετά τον εντοπισμό σημαντικών προβλημάτων επί της Γέφυρας, οι οποίες προκαλούσαν δυσχέρειες στη διερχόμενη κυκλοφορία.