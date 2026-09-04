Προχωρούν τα έργα στον Flyover (+video)

Ο Flyover θα προσφέρει ασφαλή και ταχεία παράκαμψη του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την οδική ασφάλεια.

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής του Flyover στη Θεσσαλονίκη, όπως φαίνεται και από video που κυκλοφόρησε στο You Tube.

Ο Flyover θα προσφέρει ασφαλή και ταχεία παράκαμψη του αστικού ιστού της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την οδική ασφάλεια, και μειώνοντας την περιβαλλοντική επιβάρυνση της περιοχής.

H αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου παραμένει ο Μάιος του 2027.

Το έργο

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης σε συνολικό μήκος 13 χλμ. Παράλληλα θα κατασκευασθεί μία Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας (εξού και η ονομασία Flyover) μήκους 7,6 χλμ περίπου, πάνω από τη σημερινή ανατολική περιφερειακή οδό, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων τεχνικών, μία γέφυρα μήκους 4 χλμ. (T9).

Όταν ολοκληρωθεί η γέφυρα θα αναδειχθεί στη μεγαλύτερη σε μήκος στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω της αυτή του του Ρίου – Αντιρρίου.

Η νέα Περιφερειακή Οδός θα μπορεί να εξυπηρετεί 10.000 οχήματα ανά ώρα, σε σύγκριση με τα 5.000 οχήματα που διέρχονται σήμερα.

Στόχο του έργου αποτελεί η αποσυμφόρηση της κορεσμένης υφιστάμενης οδού και η βελτίωση της προσβασιμότητας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», σε σύνδεση με την Εγνατία Οδό, τη νότια Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, ενώ παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Η κατασκευή του έργου υλοποιείται μέσω της κοινοπραξίας των Ομίλων AVAX και MYTILINEOS.