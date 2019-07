Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων»

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019. Για το κύκλο που ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το πρόγραμμα προσφέρεται σε μορφή μερικής φοίτησης και περιλαμβάνει έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το πέμπτο και έκτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τι προσφέρει το Π.Μ.Σ.

· Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» (MSc in “Design and Manufacturing of Sports Vehicle Systems”).

· Δυνατότητα εκπόνησης ερευνητικών εργασιών υψηλού επιπέδου και δημοσιεύσιμων σε αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

· Ετήσια χορήγηση υποτροφιών επίδοσης με το τέλος του δεύτερου και τετάρτου εξαμήνου το πλήθος των οποίων εξαρτάται από το συνολικό αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών παρακολουθούν το ΠΜΣ.

· Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υπό προϋποθέσεις κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων έως το 30% επί του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017).

· Πρόσβαση σε λογισμικά επαγγελματικής χρήσης για την εκτέλεση των εργασιών και τη διδασκαλία.

· Συνεχή επιστημονική ενημέρωση σε θέματα σχετιζόμενα με τις θεματικές του ΠΜΣ από τον ιστοχώρο και το προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΠΜΣ.

· Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στις εφαρμοσμένες τεχνολογίες των Σχεδίασης και Κατασκευής σε τμήματα που αποτελούν οχήματα αγωνιστικής χρήσης, όπως και σε οχήματα υψηλών επιδόσεων ή συμβατικά.

· Τα μαθήματα εστιάζουν σε σχεδιοκατασκευαστικά θέματα (τεχνολογία προηγμένων υλικών, προηγμένη παραμετρική σχεδίαση, αντοχή δομικών στοιχείων, κατασκευή με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους και εργαλειομηχανές, ανάλυση συμπεριφοράς οχημάτων), όσο και σε ενεργειακά (αεροδυναμική σχεδίαση, μελέτη, λειτουργία και απόδοση ΜΕΚ, υβριδική τεχνολογία και εναλλακτικές μορφές παραγωγής και μετάδοσης ισχύος).

· Για την εκπαίδευση παρέχονται σύγχρονα εργαστήρια Υπολογιστών, Μηχανών Εσωτερικής Καύσης, Αεροδυναμικής, Μηχανικής, Σχεδίασης, Κατασκευών/Κατεργασιών, Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Μετρητικών Συστημάτων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο μεταξύ 10:00 και 16:00 σε αίθουσα του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου με τις κατάλληλες υποδομές. Τα εργαστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Γενικού Τμήματος στα Ψαχνά Ευβοίας τις αντίστοιχες μέρες και ώρες.

Στο Π.Μ.Σ. «Σχεδίαση και κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» γίνονται δεκτοί έως 40 μεταπτυχιακοί φοιτητές ανά κύκλο σπουδών: α) πτυχιούχοι Μηχανολόγοι, Ναυπηγοί, Αεροναυπηγοί, Ηλεκτρολόγοι κ.ά Μηχανικοί Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

Το κόστος συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για κάθε φοιτητή είναι 500 Ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών. Σύνολο: 3.000 Ευρώ για τη διάρκεια των έξι (6) εξαμήνων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ. και άμεση επικοινωνία, μπορείτε να επισκέπτεστε το επίσημο προφίλ του ΠΜΣ στο Facebook: www.facebook.com/DesignAndManufacturing/