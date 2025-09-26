Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Λεωφ. Κανελλοπούλου/Λεωφ. Αλίμου – Κατεχάκη

Η ΕΛΑΣ ζητάει από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση.

Προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λεωφ. Αλίμου – Κατεχάκη/Λεωφ. Κανελλοπούλου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27/9 και την Κυριακή 28/9.

Η διακοπή θα αφορά το τμήμα μεταξύ της Λεωφ. Μεσογείων και της Λεωφ. Καρέα, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Βύρωνα και Αθηναίων, τις ώρες 6.00’ έως 17.00’.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛΑΣ ζητάει από τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.