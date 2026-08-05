Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος

Oι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 6 και 7-8-2026, κατά τις ώρες 08.00΄ έως 14.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφ. Ποσειδώνος, στο ύψος του ο.α.22, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βουλιαγμένη, περιοχής Δήμου Γλυφάδας.

Κατά την ανωτέρω διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.