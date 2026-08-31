Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας από σήμερα

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 18.00΄ έως 06.00΄ της επομένης.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από τη χ/θ 50,800 έως τη χ/θ 54,100, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχής Δήμου Ωρωπού, κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 31-8-2026 και ώρα 18.00΄ έως το Σάββατο 3-10-2026 και ώρα 06.00΄.

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 18.00΄ έως 06.00΄ της επομένης, για την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών, ως εξής:

Φάση Α

Αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Φάση Β

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή και την μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.