Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στη Λεωφ. Ποσειδώνος – Σε ποιο τμήμα

Η διακοπή θα γίνεται εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφ. Ποσειδώνος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Η διακοπή αφορά το τμήμα μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, κατά τις ώρες 22.00’ έως 6.00’ της επομένης.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ