Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 6 μήνες σε δύο οδηγούς στην Αττική – Ποια παράβαση έκαναν

Οι παραβάτες οδηγήθηκαν με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Βαρύς έπεσε το προηγούμενο τριήμερο, 22-24 Αυγούστου, ο πέλεκυς σε δύο οδηγούς στην Αττική που αποφάσισαν να κάτσουν πίσω από το τιμόνι ενώ προηγουμένως είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής σε οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, βεβαιώθηκαν 98 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ενώ δύο οδηγοί κατελήφθησαν με επήρεια αλκοόλ άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Κατά πληροφορίες, σε μία από τις δύο περιπτώσεις το αλκοολόμετρο έδειξε 0,72 χιλιοστά του γραμμαρίου, ενώ σε αμφότερους τους οδηγούς βεβαιώθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ. Παράλληλα, αφαιρέθηκαν οι άδειες οδήγησης και οι πινακίδες των οχημάτων τους για 6 μήνες, ενώ οδηγήθηκαν με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

1.293 παραβάσεις μέσα σε ένα τριήμερο

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν στο πλαίσιο εξόρμησης στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί από το σύνολο των Υπηρεσιών Τροχαίας και των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Συνολικά βεβαιώθηκαν 1.293 παραβάσεις, ενώ εκτός των δύο προαναφερθέντων οδηγών, συνελήφθησαν 4 ακόμη για άλλες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων:

162 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας

30 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

102 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους

98 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, επίσης ακινητοποιήθηκαν 188 οχήματα και αφαιρέθηκαν συνολικά 63 άδειες κυκλοφορίας και 241 διπλώματα οδήγησης.