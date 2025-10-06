Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος σε 8 οδηγούς μέσα σε λίγες μέρες στην Αττική (video)

Αυστηρά θα πληρώσουν οκτώ οδηγοί την απόφασή τους να πιάσουν τιμόνι ενώ προηγουμένως είχαν καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, που συνδέεται με την πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, το χρονικό διάστημα 2 έως 6 Οκτωβρίου, πραγματοποίηθηκαν 11.651 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 190 παραβάσεις για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, συνελήφθησαν 8 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Στη δράση συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Όπως ανακοινώνει η ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο ΚΟΚ, όσοι καταλαμβάνονται να οδηγούν με επήρεια αλκοόλ άνω του 1,10 g/l με τη μέθοδο της αιμοληψίας ή άνω των 0,60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, τιμωρούνται με πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας-πινακίδων για 180 ημέρες.

Επιπλέον, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται, ενώ στο ποινικό σκέλος, ο οδηγός αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο μηνών.