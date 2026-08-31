Πρόστιμο 6.000 ευρώ σε 41χρονο οδηγό – Ποιες παραβάσεις έκανε

Ο 41χρονος παραβίασε τον ΚΟΚ 16 φορές πριν τελικά συλληφθεί από τους αστυνομικούς και οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ένας 41χρονος αλλοδαπός οδηγός μοτοσυκλέτας συνελήφθη το μεσημέρι της 29ης Αυγούστου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, έπειτα από επικίνδυνη καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας. Όλα ξεκίνησαν όταν περιπολούντες αστυνομικοί εντόπισαν τη μοτοσυκλέτα στο κέντρο της πόλης και κάλεσαν τον αναβάτη σε έλεγχο, αλλά εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα για να διαφύγει.

Παραβίασε 16 φορές τον ΚΟΚ

Στην προσπάθειά του να ξεφύγει, ο οδηγός υπέπεσε σε μια σειρά από ιδιαίτερα επικίνδυνες παραβάσεις, παραβιάζοντας διαδοχικά 7 κόκκινους σηματοδότες και κινούμενος 9 φορές αντίθετα σε μονοδρόμους. Οι αστυνομικοί τον ακολουθούσαν από απόσταση ασφαλείας κάνοντας χρήση φάρων και σειρήνων, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Η ακινητοποίηση της μοτοσυκλέτας επιτεύχθηκε τελικά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση και συνδρομή επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων. Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών σχημάτισε σε βάρος του 41χρονου δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.975 ευρώ.