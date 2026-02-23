Πρόστιμο σε οδηγό ταξί που χρέωνε με εφαρμογή αντί για ταξίμετρο στη Θεσσαλονίκη

Η συγκεκριμένη πρακτική του οδηγού ταξί είχε προκαλέσει αρνητικά σχόλια σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωησης.

Στη βεβαίωση παράβασης σε βάρος οδηγού ταξί προχώρησε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καθώς, όπως έγινε γνωστό, χρησιμοποιούσε εφαρμογή για την καταμέτρηση της αμοιβής του και όχι το προβλεπόμενο ταξίμετρο.

Το γεγονός αυτό μάλιστα είχε προκαλέσει αρνητικά σχόλια σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, λόγω της παράτυπης συμπεριφοράς του, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Η βεβαίωση της συγκεκριμένης παράβασης έγινε στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου έως πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, αστυνομικοί προέβησαν σε στοχευμένους ελέγχους οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν συνολικά 124 παραβάσεις.

Ειδικότερα, βεβαιώθηκαν:

95 παραβάσεις για παραβίαση ορίου ταχύτητας

10 παραβάσεις για περιπτώσεις με ένδειξη μέθης

1 παράβαση για εκπομπές θορύβου

2 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους

2 παραβάσεις για στέρηση άδειας οδήγησης

1 παραβίαση για χρήση φιμε μεμβρανών

4 πειθαρχικές παραβάσεις ταξί

3 διοικητικές παραβάσεις ταξί

6 λοιπές παραβάσεις

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό, όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.