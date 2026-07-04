«Πρώτα ο Πεζός»: Γιατί αγνοούμε τους πεζούς;

Η διευθύντρια σύνταξης των 4Τροχών, Ελένη Ξενάκη, μιλάει για τη νέα πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να καταστήσει τους δρόμους ασφαλέστερους, βάζοντας στο επίκεντρο τον πεζό.

«Πρώτα ο Πεζός». Μια πρωτοβουλία, του περιοδικού «4Τροχοί» και της εφημερίδας « Η Καθημερινή», για έναν δρόμο με περισσότερο σεβασμό και ασφάλεια για όλους.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο πεζός γιατί είναι ο πιο ευάλωτος χρήστης του οδικού δικτύου. Δεν είναι μόνο η… αδιαφορία πολλών οδηγών για τον πεζό. Είναι τα κατειλημμένα από αυτοκίνητα πεζοδρόμια, η έλλειψη προσβάσιμων διαδρόμων, οι φθαρμένες ή ανύπαρκτες διαβάσεις, η γενικότερη νοοτροπία που αντιμετωπίζει τον δημόσιο χώρο ως χώρο αποκλειστικά για τα οχήματα.

Με αφορμή την πρωτοβουλία «Πρώτα ο Πεζός», ο Νότης Παπαδόπουλος συνομιλεί με τη διευθύντρια σύνταξης των 4Τροχών, Ελένη Ξενάκη, για όσα πρέπει να αλλάξουν στους δρόμους μας. Ακούστε το podcast του Ράδιο «Κ» εδώ.

Σε αυτή την προσπάθεια συμπράττουν φορείς, οργανισμοί και εταιρείες που αναγνωρίζουν ότι η οδική ασφάλεια είναι κοινή ευθύνη. Χορηγός της πρωτοβουλίας είναι η TOYOTA, ενώ η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Αττικής. Ως υποστηρικτές, συμμετέχουν το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, η ΟΔ.Υ.Σ.Ε.ΑΣ. (Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας) και η Uber.