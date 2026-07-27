Ποια είναι η πρώτη Aston Martin που ταξινομήθηκε στην Ελλάδα

Η πρώτη Aston Martin που ταξινομείται στην Ελλάδα το 2026 αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά grand tourer της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Οι ελληνικοί δρόμοι υποδέχθηκαν τον Ιούνιο ένα από τα πιο εντυπωσιακά grand tourer των τελευταίων ετών. Η Aston Martin δηλώνει ξανά παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω της ταξινόμησης μιας DB12, η οποία αποτελεί το πρώτο αυτοκίνητο της εμβληματικής φίρμας που ταξινομείται στην Ελλάδα το 2026.

V8 κινητήρας με τουλάχιστον 680 ίππους

Στο μηχανοστάσιο της Aston Martin DB12 βρίσκεται ένας V8 twin-turbo κινητήρας με χωρητικότητα 4,0 λίτρα που προέρχεται από τη Mercedes. Η ισχύς ανέρχεται σε 680 ίππους και 800 Nm ροπής στην… «απλή» έκδοση, ενώ στην έκδοση S, η ιπποδύναμη ανεβαίνει στους 700 ίππους, οι οποίοι επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να κάνει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα 3,5 δευτερόλεπτα (0,1 δλ ταχύτερα από την DB12).

Τόσο η DB12 όσο και η DB12 S προσφέρονται είτε με coupe είτε σε roadster (Volante) εκδοχές αμαξώματος.

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Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στον πίσω άξονα μέσω ενός προηγμένου αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων της ZF.

Παράλληλα, το ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης συνεργάζεται άψογα με την ενεργή ανάρτηση, προσφέροντας στον οδηγό απόλυτο έλεγχο και σταθερότητα ακόμη και όταν η βελόνα πλησιάζει την τελική ταχύτητα των 325 χλμ./ώρα.