Πρώτο σε πωλήσεις το Kia των 15.990 ευρώ – Κέρδισε ξανά το Toyota στην Ελλάδα

Το μοντέλο της Kia κατέχει το εκπληκτικό ποσοστό του 36,6% στην κατηγορία του, με περισσότερες από 2.600 πωλήσεις στη χώρα μας.

Μπορεί τα SUV να αποτελούν την κυρίαρχη επιλογή του αγοραστικού κοινού κατέχοντας ένα ποσοστό που ξεπερνά το 60%, ωστόσο, τα μικρά αυτοκίνητα πόλης εξακολουθούν να συγκεντρώνουν σημαντική ζήτηση.

Εταιρείες, όπως η Kia, η Toyota, η Hyundai, η Renault και η FIAT, συνεχίζουν να προσφέρουν προτάσεις που απευθύνονται σε όσους αναζητούν ένα προσιτό και ευέλικτο αυτοκίνητο για τις καθημερινές μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΑΑ, το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, πουλήθηκαν στην χώρα μας 7.111 οχήματα της κατηγορίας Α, με ένα μοντέλο της Kia να αναδεικνύεται ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Το best seller μικρό της ελληνικής αγοράς

Το αυτοκίνητο που κυριαρχεί στις πωλήσεις των compact δεν είναι άλλο από το Picanto. Το όχημα της κορεατικής φίρμας έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 2.609 ταξινομήσεις, κατέχοντας ποσοστό 36,6%. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το Toyota Aygo με 1.938 πωλήσεις, με το FIAT Panda να ακολουθεί με 1.496 μονάδες.

Αυτά τα τρία αυτοκίνητα είναι τα δημοφιλέστερα μικρά, συγκεντρώνοντας πάνω από το 80% σε μια κατηγορία όπου το κόστος αγοράς και χρήσης, αλλά και η ευκολία στην οδήγηση μέσα στην πόλη, αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής.

Επιστρέφοντας στο Kia Picanto, ένα από τα στοιχεία που του κάνουν να ξεχωρίζει είναι ο ατμοσφαιρικός κινητήρας βενζίνης 1,0 lt , απόδοσης 68 ίππων. Η μετάδοση της κίνησης γίνεται μέσω χειροκίνητου κιβωτίου, ενώ υπάρχει και δυνατότητα επιλογής αυτόματου, για όσους δίνουν προτεραιότητα στην άνεση κατά την κίνηση με αυξημένη κυκλοφορία.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 15.990 ευρώ για την έκδοση με το χειροκίνητο κιβώτιο, ενώ η αντίστοιχη επιλογή με αυτόματο κιβώτιο απαιτεί επιπλέον 900 ευρώ.

Από αισθητικής πλευράς, το Picanto είναι από τα πιο ιδιαίτερα και μοντέρνα μικρά οχήματα. Οι έντονες γραμμές του αμαξώματος και η σύγχρονη εμφάνιση το διαφοροποιούν από την εικόνα που θα περίμενε κανείς από ένα αυτοκίνητο με βασικό προσανατολισμό την αστική μετακίνηση.

Αντίστοιχα, στο εσωτερικό συναντάμε ψηφιακές οθόνες για τον πίνακα οργάνων και το σύστημα πολυμέσων, σύστημα κλιματισμού και συστήματα υποβοήθησης του οδηγού. Ο εξοπλισμός συμπληρώνει τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ η Kia προσφέρει εργοστασιακή εγγύηση επτά ετών. Στο πεδίο της οικονομίας, η μέση κατανάλωση κινείται περίπου στα 5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα.