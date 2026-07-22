Ψάχνεις σπίτι με πάρκινγκ; – Πόσα χρήματα θα πληρώσεις

Έως και 90% υψηλότερη η τιμή πώλησης από όσα δεν διαθέτουν θέση στάθμευσης – Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες υπεραξίες.

«Χρυσάφι»πληρώνονται οι θέσεις στάθμευσης και οι αποθήκες που συνοδεύουν τα πωλούμενα διαμερίσματα στην Αττική, καθώς, όπως δείχνουν τα στοιχεία έρευνας της ReDataset του ομίλου Resolute-CEPAL, προσφέρουν πολύ μεγάλες υπεραξίες, συγκριτικά με αντίστοιχα ακίνητα στην ίδια περιοχή, που δεν προσφέρουν τίποτα από τα δύο.

Μάλιστα αυτές δεν αφορούν μόνον περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας, όπου η στάθμευση είναι διαχρονικό πρόβλημα, αλλά και τα νότια και τα βόρεια προάστια, όπου η ύπαρξη περισσότερων του ενός οχήματος ανά οικογένεια, συχνά δημιουργεί κι εκεί πρόβλημα.

Με βάση τα σχετικά στοιχεία, «πρωταθλήτρια» των υπεραξιών είναι η περιοχή της Ηλιούπολης, όπου ένα διαμέρισμα που διαθέτει θέση στάθμευσης και αποθήκη αποτιμάται 90% περισσότερο σε σχέση με ένα αντίστοιχο που πωλείται ως έχει.

Συγκεκριμένα, η τιμή του δεύτερου διαμορφώνεται πέριξ των 2.360 ευρώ/τ.μ., έναντι 4.480 ευρώ/τ.μ. ενός ακινήτου που προσφέρει στάθμευση και αποθήκη.

Ασφαλώς θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατοικίες που πωλούνται χωρίς θέση στάθμευσης κατά κανόνα είναι παλαιότερης κατασκευής, όταν πολλές πολυκατοικίες κατασκευάζονταν χωρίς πιλοτές ή γκαράζ, καθώς δεν υπήρχε η σχετική ανάγκη. Επομένως, δεν είναι μόνο η έλλειψη αυτή καθεαυτή που μειώνει την τιμή, αλλά και η παλαιότητα του πωλούμενου διαμερίσματος. Ακόμη κι έτσι, βέβαια, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, καθώς πρόκειται για σχεδόν διπλάσιο κόστος.

Στην Ηλιούπολη η μεγαλύτερη απόκλιση. Ενα ακίνητο με πάρκινγκ και αποθήκη πωλείται στα 4.480 ευρώ/τ.μ. Χωρίς, στα 2.360 ευρώ/τ.μ.

Κρίνοντας και από άλλες περιοχές της Αττικής, πρόκειται για τον κανόνα και όχι για την εξαίρεση. Για παράδειγμα, στον Δήμο Αθηναίων, όπου επικεντρώνεται και μεγάλο μέρος της ζήτησης, η απόκλιση διαμορφώνεται σε 66% υπέρ των διαμερισμάτων που προσφέρουν αποθήκη και θέση στάθμευσης, τα οποία πωλούνται έναντι 4.100 ευρώ/τ.μ. (όντας και πιο σύγχρονα άλλωστε), έναντι 2.470 ευρώ/τ.μ. για τα υπόλοιπα.

Πολύ μεγάλες αποκλίσεις εντοπίζονται και σε επιλεγμένες περιοχές των δυτικών προαστίων. Για παράδειγμα, στο Περιστέρι η ζητούμενη τιμή πώλησης για ένα διαμέρισμα με θέση στάθμευσης και αποθήκη διαμορφώνεται σε 3.350 ευρώ/τ.μ., όντας 79% υψηλότερη σε σχέση με τα 1.880 ευρώ/τ.μ. των ακινήτων που δεν διαθέτουν τις παροχές αυτές. Επίσης, στην Πετρούπολη η απόκλιση είναι κι εκεί 79%, από 1.860 ευρώ/τ.μ. σε 3.330 ευρώ/τ.μ. Μεγάλη διαφορά κατά 78% παρατηρείται και στα αντίστοιχα ακίνητα στο Κερατσίνι και στη Δραπετσώνα, από 1.650 ευρώ/τ.μ. σε 2.930 ευρώ/τ.μ.

Επίσης, στα νότια προάστια παρατηρούνται αποκλίσεις κατά 69% σε Αλιμο, Καλλιθέα και Αγιο Δημήτριο. Ειδικότερα, στην Καλλιθέα οι τιμές εκκινούν από τα 2.350 ευρώ/τ.μ. και φτάνουν μέχρι τα 3.770 ευρώ/τ.μ. για ακίνητα με θέση στάθμευσης και αποθήκη. Στον Αλιμο το κόστος εκκινεί από τα 3.280 ευρώ/τ.μ. και φτάνει τα 5.500 ευρώ/τ.μ. και στον Αγιο Δημήτριο τα ακίνητα με θέση στάθμευσης πωλούνται έναντι 4.050 ευρώ/τ.μ. κι εκείνα χωρίς έναντι 2.400 ευρώ/τ.μ. Αντιθέτως, μικρή απόκλιση κατά 42% παρατηρείται στην περιοχή της Γλυφάδας, που αποτελεί και την ακριβότερη περιοχή, μεταξύ των υπολοίπων που περιλαμβάνει η ανάλυση της ReDataset για τα νότια προάστια. Ειδικότερα, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης διαμορφώνεται σε 4.020 ευρώ/τ.μ. για σπίτια χωρίς θέση στάθμευσης και αποθήκη, αλλά όσα διαθέτουν τέτοιες παροχές πωλούνται έναντι 5.710 ευρώ/τ.μ.

Στα βόρεια προάστια ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η Κηφισιά, όπου η απόκλιση μεταξύ των δύο κατοικιών (με ή χωρίς θέση στάθμευσης) είναι μόλις 27%, με τα ακίνητα που διαθέτουν πάρκινγκ να πωλούνται 3.670 ευρώ/τ.μ., συγκριτικά με τα υπόλοιπα που κοστολογούνται σε 2.900 ευρώ/τ.μ.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, αυτό αποδίδεται στη σύνθεση του τοπικού αποθέματος κατοικιών, καθώς τα περισσότερα ακίνητα διαθέτουν τέτοιες παροχές. Αντιθέτως, στο γειτονικό Μαρούσι η απόκλιση εκτοξεύεται στο 61% (από 2.590 ευρώ/τ.μ. σε 4.170 ευρώ/τ.μ.), δείγμα της πολύ μεγαλύτερης ζήτησης για ακίνητα που διαθέτουν θέση στάθμευσης. Μεγάλη απόκλιση κατά 58% παρατηρείται και στην περιοχή Παπάγου – Χολαργού (από 2.880 ευρώ/τ.μ. σε 4.550 ευρώ/τ.μ.), ενώ ακολουθούν με 50% το Χαλάνδρι (από 2.620 ευρώ/τ.μ. σε 3.920 ευρώ/τ.μ.) και με 40% η Αγία Παρασκευή (από 2.650 ευρώ/τ.μ. σε 3.710 ευρώ/τ.μ.).

Όπως αναφέρει η ανάλυση της ReDataset,η ύπαρξη θέσης στάθμευσης και αποθήκης δεν προσθέτει μόνο αξία σε ένα ακίνητο, αλλά το καθιστά και πιο ελκυστικό, ενώ φαίνεται πως πλέον δεν θεωρείται «πολυτέλεια», αλλά ανάγκη που συχνά πληρώνεται και πολύ πιο ακριβά. Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι συνάρτηση μόνο του πόσο ακριβή είναι μια περιοχή, αλλά και με βάση τη σύνθεση του τοπικού αποθέματος κατοικιών προς πώληση.

Όσο πιο πολλά ακίνητα προσφέρουν τέτοιες ανέσεις σε μια περιοχή, τόσο ευκολότερα ικανοποιείται και η ζήτηση, με αποτέλεσμα να μειώνεται και η απόκλιση με τα ακίνητα που δεν το προσφέρουν.

Πηγή: Kathimerini.gr