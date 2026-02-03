Ψεύτικες κλήσεις ταχύτητας – Αυτό είναι το SMS που στέλνουν στους οδηγούς

Επιτήδειοι επιχειρούν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες μέσω SMS για δήθεν παραβάσεις του ορίου ταχύτητας.

Μια νέα μέθοδο απάτης επινόησαν επιτήδειοι προκειμένου να εξαπατήσουν πολίτες και να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, οι επιτήδειοι αποστέλλουν σε κινητά τηλέφωνα SMS, με ψευδείς ειδοποιήσεις περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Όπως είναι εύκολα εμφανές, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Η ΕΛ.ΑΣ. ζητά από τους οδηγούς:

να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,

να μην πατούν τον σύνδεσμο,

να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,

να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών, προσθέτει η ΕΛ.ΑΣ.

Ακολουθεί το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι