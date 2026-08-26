Ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης στο κινητό -Μπορώ να το δείξω σε έλεγχο της αστυνομίας;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας οδηγός είναι να κατεβάσει στο κινητό του την εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Σύγχυση επικρατεί ανάμεσα στους οδηγούς για το εάν μπορούν να επιδείξουν ψηφιακά την άδεια οδήγησης σε περίπτωση ελέγχου από την Αστυνομία ή θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους το πρωτόπυπο έγγραφο.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ένας οδηγός δύναται να επιδείξει ψηφιακά τόσο την άδεια οδήγησης, όσο και την άδεια κυκλοφορίας και την ταυτότητά του σε ενδεχόμενο αστυνομικό έλεγχο.

Η επίδειξη των συγκεκριμένων εγγράφων ψηφιακά είναι ισοδύναμη με την επίδειξη των φυσικών εγγράφων αλλά μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.

Διαδικασία επίδειξης στοιχείων μέσω της εφαρμογής

Για την επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου ψηφιακά ακολουθούνται τα εξής βήματα:

O αρμόδιος αστυνομικός που πραγματοποιεί τον έλεγχο ζητά από τον οδηγό την επίδειξη των εγγράφων ψηφιακά (εφόσον δεν τα έχει μαζί του) μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Το φυσικό πρόσωπο εμφανίζει στον αστυνομικό τον κωδικό QR του εγγράφου που έχει εγκατεστημένο στο κινητό του.

Ο αστυνομικός επαληθεύει τη γνησιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου σαρώνοντας τον κωδικό QR που του επιδεικνύεται.

Ψηφιακή αποθήκευση μέσω Gov.gr Wallet

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένας οδηγός είναι να κατεβάσει στο κινητό του την εφαρμογή Gov.gr Wallet και από εκεί να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει τα ψηφιακά του έγγραφα όπως ταυτότητα, άδεια οδήγησης, άδεια κυκλοφορίας και κάρτα δακτυλίου.

Τα ψηφιακά έγγραφα του Gov.gr Wallet είναι πλήρως ισάξια με τα έγχαρτα έγγραφα, για κάθε νόμιμη χρήση εντός της Ελληνικής επικράτειας.

Τα ψηφιακά δελτία ταυτότητας και οι ψηφιακές άδειες οδήγησης όμως, δεν αποτελούν διεθνή ταξιδιωτικά έγγραφα.

Για τη χρήση της εφαρμογής είναι απαραίτητοι οι προσωπικοί σας κωδικοί TaxisNet και η κατοχή επιβεβαιωμένου αριθμού κινητού τηλεφώνου στο ΕΜΕπ ή οι προσωπικοί σας κωδικοί web banking.