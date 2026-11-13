Πυροσβεστική: Πόσα νέα οχήματα παρέλαβε – Πόσο κόστισαν (Δείτε video)

Ο νέος εξοπλισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών, από την πυρόσβεση και τη μεταφορά προσωπικού και υλικών έως τον ανεφοδιασμό με νερό και καύσιμα, τη μεταφορά βαρέων οχημάτων και την υποστήριξη επιχειρήσεων μεγάλης διάρκειας.

Στην παραλαβή εκατοντάδων νέων οχημάτων και επιχειρησιακών μέσων προχώρησε το Πυροσβεστικό Σώμα, με την ειδική εκδήλωση παράδοσης των πιο πρόσφατων μέσων να πραγματοποιείται τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, στο The Ellinikon Experience Park, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά.

Συνολικά, έως τον Οκτώβριο του 2026, είχαν παραδοθεί σταδιακά 726 οχήματα διαφόρων τύπων, 15 ρυμουλκούμενα μεταφοράς αντλιών μεγάλης παροχής, καθώς και ένας αυτοκινούμενος εξομοιωτής με τράκτορα και ημιρυμουλκούμενο. Η συνολική συμβατική αξία του εξοπλισμού ανέρχεται σε περίπου 79 εκατ. ευρώ.

Η προμήθεια εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αποσκοπεί στην ενίσχυση των μέσων και των υποδομών του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Ανανέωση του στόλου

Η ανανέωση του στόλου αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πυροσβεστικής, τόσο στην αντιμετώπιση δασικών και αστικών πυρκαγιών όσο και στη διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων και άλλων έκτακτων περιστατικών, βελτιώνοντας παράλληλα την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ο νέος εξοπλισμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών, από την πυρόσβεση και τη μεταφορά προσωπικού και υλικών έως τον ανεφοδιασμό με νερό και καύσιμα, τη μεταφορά βαρέων οχημάτων και την υποστήριξη επιχειρήσεων μεγάλης διάρκειας.

Νέα πυροσβεστικά οχήματα και υδροφόρες

Ειδικότερα, τα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων και οι υδροφόρες μεταφοράς 20.000 λίτρων νερού ενισχύουν την επάρκεια νερού και τη δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Τα μικρότερα πυροσβεστικά οχήματα και τα βραχιονοφόρα μικρού πλάτους διευκολύνουν την επέμβαση σε στενούς δρόμους, ιστορικά κέντρα πόλεων και νησιωτικές περιοχές, ενώ τα ρυμουλκούμενα μεταφοράς αντλιών μεγάλης παροχής ενισχύουν την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών συμβάντων.

Παράλληλα, τα νέα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και εξοπλισμού, τα λεωφορεία, τα φορτηγά μεταφοράς υλικών, τα βυτιοφόρα καυσίμων και οι τράκτορες με επικαθήμενες πλατφόρμες ενισχύουν την κινητικότητα, την αυτονομία και την επιχειρησιακή υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ενίσχυση με 1.320 νέα οχήματα

Η ενίσχυση του στόλου συνεχίζεται, καθώς σταδιακά εντάσσονται και 503 επιπλέον οχήματα μέσω του «ΑΙΓΙΣ», ενώ με την ολοκλήρωση του Προγράμματος το Πυροσβεστικό Σώμα θα έχει ενισχυθεί με περισσότερα από 1.320 νέα οχήματα, ενώ παράλληλα ενισχύονται η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ, οι δασικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, το Λιμενικό Σώμα στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων φορέων.