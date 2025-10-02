Με εντυπωσιακή εμφάνιση, 300 ίππους, εκρηκτικές επιδόσεις, αλλά και αυτονομία που αγγίζει τα 1.000 χιλιόμετρα, το Rafale, το μεσαίο plug-in υβριδικό SUV της Renault, αφήνει το στίγμα του με το… καλημέρα.

Το νέο Rafale, με το Hyper Hybrid σύστημα της Renault εισέρχεται στην κατηγορία των μεσαίων SUV έχοντας υψηλές φιλοδοξίες. Διακρίνεται για την αιχμηρή του σχεδίαση, με κουπέ στοιχεία, αλλά και ξεκάθαρη ταυτότητα Renault και φυσικά για την τεχνολογία αιχμής που υιοθετεί τα καλύτερα από το οπλοστάσιο της γαλλικής φίρμας.

Πρόκειται για ένα SUV με μεγάλο αποτύπωμα, όπως μαρτυρούν και οι διαστάσεις του, έχοντας μήκος 4,71 μ., πλάτος 1,86 μ. και ύψος 1,61 μ. Οι μεγάλες ζάντες αλουμινίου ειδικής σχεδίασης 20 ή 21 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση ενισχύουν τη δυναμική της εικόνας του, προσφέροντας παράλληλα σταθερό πάτημα στο μεγάλο SUV της Renault.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ…

Πατώντας πάνω στην ιστορία της γαλλικής μάρκας και την εμπειρία της, η Renault σχεδίασε ένα μοντέλο ξεχωριστό από κάθε τι άλλο. Η μάσκα είναι το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της μάρκας, με το μεγάλο φωτιζόμενο λογότυπο της φίρμας να πλαισιώνεται από τρισδιάστατα «διαμάντια», που αλλάζουν χρώμα, (γκρι ή μπλε) ανάλογα με τη γωνία που πέφτει το φως επάνω τους.

Η κυρτή οροφή στο τελείωμά της κλέβει τις εντυπώσεις, χωρίς να περιορίζει τους χώρους στο εσωτερικό. Τα φώτα διαθέτουν προαιρετικά τεχνολογία Matrix Led Vision για καλύτερη απόδοση στη νύχτα, ενώ τα πίσω έχουν τεχνολογία που οι Γάλλοι ονομάζουν «micro-optics».

Στο εσωτερικό κυριαρχεί η μοντέρνα σχεδίαση, η ποιότητα και η ευρυχωρία, που συνδυάζονται με τεχνολογία αιχμής. Το σύστημα OpenR της Renault, αναβαθμίζει την ψηφιακή εμπειρία στο Rafale. Περιλαμβάνει δυο μεγάλες οθόνες, μια οριζόντια 12,3 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μια 12 ιντσών σε κάθετη διάταξη για το σύστημα πολυμέσων, ενσωματώνοντας λειτουργίες Google, που καθιστά εύκολη της χρήση του.

Το μεγάλο συνολικό μήκος του 4,71 μ. και του μεταξονίου 2,74 μ., υπόσχονται μεγάλη ευρυχωρία στην καμπίνα των επιβατών, αλλά και αποσκευών με 539 λίτρα χωρητικότητα. Επιπλέον, μια μεγάλη γυάλινη οροφή με διαστάσεις 1.470 x 1.117 χλστ. αλλάζει από αδιαφανή σε διαφανή, με επιλογή από τον οδηγό.

Όσον αφορά την ασφάλεια, το νέο Rafale διαθέτει έως και 32 συστήματα υποβοήθησης οδηγού ADAS. Μεταξύ άλλων διαθέτει τα συστήματα: ISA (Intelligent Speed Assist), αναγνωρίζοντας τα σήματα κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητας ενημερώνοντας τον οδηγό, ACC, δηλαδή προσαρμοζόμενο cruise control με λειτουργία Stop & Go, αλλά και ενεργό σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEBS) με λειτουργία αναγνώρισης διασταυρώσεων και πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας.

HYPER HYBRID…

Το νέο Rafale διακρίνεται για το ειδικά εξελιγμένο από τη Renault υβριδικό που ονομάζεται Hyper Hybrid E-Tech 4x4 plug-in και αποδίδει συνολικά 300 ίππους. Αυτό αποτελείται από τέσσερις κινητήρες, έναν θερμικό και τρεις ηλεκτρικούς.

Πιο αναλυτικά, περιλαμβάνει έναν 3κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο 1.200άρη κινητήρα βενζίνης, με απόδοση 150 ίππων και 230 Nm ροπής και τρεις ηλεκτροκινητήρες, δύο κύριους και ένα δευτερεύοντα.

Ο βασικός ηλεκτρικός κινητήρας που βρίσκεται στον εμπρός άξονα, αποδίδει 50 kW (70 ίπποι) και 205 Nm ροπής. Ο δεύτερος είναι μόνιμα συνδεδεμένος στον πίσω άξονα και αποδίδει 136 ίππους και 195 Nm ροπής, με τη μετάδοση να περνάει και στους τέσσερις τροχούς. Ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας HSG (High-voltage Starter Generator- μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσεως) αποδίδει 25 kW (34 ίπποι) και 50 Nm ροπής.

Ο συνδυασμός των παραπάνω προσφέρει εκρηκτικές επιδόσεις, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα του Rafale να ολοκληρώνεται σε 6,4 δευτερόλεπτα, ενώ για κάλυψη του πρώτου χιλιομέτρου από στάση απαιτεί 26,9 δευτερόλεπτα. Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα 22 kWh και φορτίζει σε wallbox 7,4 kW σε 2 ώρες και 55 λεπτά για το 0% έως 100% και σε 2 ώρες και 10 λεπτά για το 0% έως 80%. Επίσης, σε οικιακή παροχή 2,3 kW ο χρόνος πλήρους φόρτισης διαρκεί 9 ώρες και 5 λεπτά, ενώ σε ενισχυμένη οικιακή παροχή 3,7 kW ο αντίστοιχος χρόνος είναι 5 ώρες και 35 λεπτά.

Παράλληλα διατηρεί χαμηλά την κατανάλωση καυσίμου στα 0,5 λτ./100 χλμ. όταν έχει γεμάτη την μπαταρία του ή στα 5,8 λτ./100 χλμ. με άδειο το συσσωρευτή, επιτυγχάνοντας αυτονομία έως και 1.000 χιλιόμετρα. Παράλληλα, μπορεί να καλύψει έως και 105 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά.

ΟΔΗΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ…

Έχοντας τον ένα ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, το Rafale αποκτά μόνιμη τετρακίνηση. Για την επιλογή της μετάδοσης φροντίζει το σύστημα Multi-Sense, αλλά και αυτόματα από το σύστημα Hyper Hybrid E-Tech, υπολογίζοντας τις συνθήκες του δρόμου, αλλά και τον τρόπο οδήγησης.

Η οθόνη πολυμέσων εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο, τη μετάδοση της κίνησης σε κάθε άξονα, μέσω του μενού Dynamic Chassis, όταν το αυτοκίνητο είναι σε κίνηση. Η κατανομή της ροπής μπορεί να μεταβάλλεται στιγμιαία από 100% στους μπροστινούς τροχούς, έως 100% στους πίσω τροχούς.

Επιπλέον, με τον έλεγχο από το πλήκτρο στο τιμόνι ή την οθόνη πολυμέσων, οι ρυθμίσεις του συστήματος Multi-Sense δίνουν στον οδηγό τη δυνατότητα να προσαρμόσει την οδηγική εμπειρία του Rafale Hyper Hybrid E-Tech 4×4 300 PS ώστε να ταιριάζει απόλυτα με τις προσωπικές του προτιμήσεις. Άμεση απόκριση ή βέλτιστη οικονομία καυσίμου στο ταξίδι, για να ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες της εκάστοτε συνθήκης.

Διαθέτει τέσσερα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης: Eco, Comfort, Sport και Snow, τα οποία είναι ρυθμισμένα έτσι ώστε να αποδίδουν ανάλογα, Ενδεικτικά, το πρόγραμμα Eco αποδίδει από 185 έως 300 ίππους, ενώ το Comfort από 250 έως 300 ίππους με γνώμονα τη βέλτιστη οικονομία, με τη ροπή να περνάει αμιγώς στους εμπρός ή αμιγώς στους πίσω τροχούς.

Το πρόγραμμα Sport είναι ρυθμισμένο για να προσφέρει αυτό που υπόσχεται η ονομασία του, το μέγιστο της απόδοσης δηλαδή, με 300 ίππους, τονίζοντας τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου. Εδώ η μετάδοση μεταβάλλεται ανάλογα με τις εντολές του οδηγού μέχρι και 70% στους πίσω τροχούς.

Στο πρόγραμμα Snow η ροπή περνάει ισόποσα στους δύο άξονες 50%-50%, ενώ υπάρχουν και ειδικές ρυθμίσεις στο πρόγραμμα ευστάθειας (ESP) για βέλτιστη πρόσφυση σε ολισθηρές συνθήκες.

Το στήσιμο του αυτοκινήτου έχει την υπογραφή της Alpine. Χρησιμοποιούνται ειδικά αμορτισέρ και ελατήρια, όπως και αντιστρεπτικές δοκοί, που συνδυάζονται με τροχούς 21 ιντσών που είναι «ντυμένοι» με σπορ ελαστικά της Continental. Η ανάρτηση είναι ενεργητική με κάμερα προληπτικής ενέργειας, που διαβάζει το δρόμο και τη ρυθμίζει ανάλογα για καλύτερη δυνατή απόσβεση και λειτουργία.

Το νέο Renault Rafale διαθέτει σύστημα τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced που επιτρέπει στους πίσω τροχούς να στρίβουν αντίθετα σε χαμηλές ταχύτητες για να βελτιώνεται η ευελιξία του αυτοκινήτου και μαζί με την φορά των εμπρός σε υψηλότερες ταχύτητες για καλύτερη ακρίβεια.

Η λειτουργία του βελτιστοποιείται μέσω του μενού Chassis Control, που παρέχει τη δυνατότητα στον οδηγό να επιλέξει ένα από τα τρία διαθέσιμα προγράμματα: Comfort, Dynamic και Sport.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…

Το νέο Rafale είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις, Esprit Alpine και Atelier Alpine με τιμή από 51.800 ευρώ, έχοντας όμως τιμή προ φόρων κάτω από 40.000 ευρώ, που συνεπάγεται μηδενικές επιβαρύνσεις στον εταιρικό χρήστη. Η ανώτερη εξοπλιστικά έκδοση Atelier Alpine έχει τιμή 55.900 ευρώ.