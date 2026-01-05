Ρεκόρ εξαγωγών για την Τουρκία το 2025 με αιχμή την αυτοκινητοβιομηχανία

Η αυτοκινητοβιομηχανία συνεχίζει να αποτελεί τον κορυφαίο εξαγωγικό κλάδο της Τουρκίας.

Η αυτοκινητοβιομηχανία το 2025 παρέμεινε ο κορυφαίος εξαγωγικός κλάδος της Τουρκίας, με εξαγωγές αξίας 41,5 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν το περασμένο Σάββατο. Ο κλάδος σημείωσε αύξηση 11,6% συγκριτικά με το 2024, ενώ αντιπροσώπευσε το 17,5% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών της Τουρκίας έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, στα 273,4 δισ. δολάρια το 2025, αυξημένες κατά 4,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Ερντογάν, μιλώντας σε εκδήλωση στο Συνεδριακό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε ότι οι συνδυασμένες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι ανήλθαν στα 396,5 δισ. δολάρια – ένα ποσό που ξεπέρασε τον στόχο τον οποίο είχε θέσει η κυβέρνηση στα 390 δισ. δολάρια.

Τη δεύτερη θέση πίσω από την αυτοκινητοβιομηχανία σε επίπεδο εξαγωγών κατέλαβε η χημική βιομηχναία με 31, 9 δισ. δολάρια, ενώ ο κλάδος με τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν η αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία, με ετήσια αύξηση 48,8%.