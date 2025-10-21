Renault 4 E-Tech Electric Van: Για τον σύγχρονο επαγγελματία

To Renault 4 E-Tech Electric Van προσφέρεται με δύο επιλογές κινητήρων και μπαταριών, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη.
Αποφασισμένο να συνεχίσει την παράδοση του εμβληματικού επαγγελματικού Renault 4 -η έκδοση F4 του οποίου προσέφερε ωφέλιμο φορτίο 300 κιλών – είναι το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van (με έγκριση τύπου N1).
Σήμερα, η έκδοση N1 συνδυάζει την εμφάνιση και την άνεση ενός επιβατικού αυτοκινήτου με τις επαγγελματικές δυνατότητες που χρειάζονται όσοι μεταφέρουν αντικείμενα και εξοπλισμό. Έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες:
- Επαγγελματιών τεχνιτών,
- Οδηγών διανομών σε αστικές περιοχές,
- Εταιρειών διαχείρισης πολυκατοικιών και παροχής υπηρεσιών,
- εταιρειών ενοικίασης οχημάτων και
- εταιρικών στόλων
Στο Renault 4 E-Tech Electric Van, που διατίθεται στο επίπεδο εξοπλισμού Advance, τα πίσω καθίσματα και οι ζώνες ασφαλείας έχουν αντικατασταθεί από θερμοδιαμορφωμένο δάπεδο, με σύστημα συγκράτησης φορτίου και γάντζους πρόσδεσης.
- Ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 940 dm³ (βάσει προτύπου VDA, δηλαδή 1.045 λίτρα), συμπεριλαμβανομένου καλυμμένου χώρου 36 dm³ (55 λίτρα) – ιδανικού για την αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης.
- Το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται στα 375 κιλά.
- Το μήκος φόρτωσης είναι 1,20 μέτρα.
- Προαιρετικά, μπορεί να τοποθετηθεί διαχωριστικό πλέγμα, ανάμεσα στην καμπίνα επιβατών και το χώρο φόρτωσης.
Ανάλογα τη χώρα, το όχημα μπορεί να διαθέτει κάλυμμα αποσκευών, αντιολισθητικό τάπητα ή δυνατότητα απενεργοποίησης ανοίγματος των πίσω παραθύρων και θυρών.
Η μετατροπή του οχήματος πραγματοποιείται από την Qstomize, θυγατρική της Renault που εδρεύει στο εργοστάσιο Manufacture Ampere στη Maubeuge (ElectriCity), όπου κατασκευάζεται και το Renault 4 E-Tech Electric.
Με δύο επιλογές κινητήρα και μπαταρίας
Η έκδοση Van του Renault 4 E-Tech Electric προσφέρεται – ανάλογα τη χώρα – σε δύο εκδόσεις:
- Με κινητήρα 120 PS με μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 308 χλμ. WLTP.
- Κινητήρας 150 PS με μπαταρία 52 kWh και αυτονομία έως 409 χλμ. WLTP.
Αμφότερες οι εκδόσεις διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW (bi-directional) και φορτιστή DC 80 kW για την μπαταρία 40 kWh ή 100 kWh για την μπαταρία των 52 kWh.
Επιπροσθέτως, για τη φόρτιση από το 15% έως το 80% με AC 11 kW απαιτούνται 3 ώρες και 13 λεπτά για την μπαταρία 52 kWh και 2 ώρες και 37 λεπτά για την μπαταρία 40 kWh , ενώ με DC ταχυφορτιστή, απαιτούνται, για οποιαδήποτε από τις δύο μπαταρίες, 30 λεπτά.