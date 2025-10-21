Renault 4 E-Tech Electric Van: Για τον σύγχρονο επαγγελματία

To Renault 4 E-Tech Electric Van προσφέρεται με δύο επιλογές κινητήρων και μπαταριών, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη.

Αποφασισμένο να συνεχίσει την παράδοση του εμβληματικού επαγγελματικού Renault 4 -η έκδοση F4 του οποίου προσέφερε ωφέλιμο φορτίο 300 κιλών – είναι το νέο Renault 4 E-Tech Electric Van (με έγκριση τύπου N1).

Σήμερα, η έκδοση N1 συνδυάζει την εμφάνιση και την άνεση ενός επιβατικού αυτοκινήτου με τις επαγγελματικές δυνατότητες που χρειάζονται όσοι μεταφέρουν αντικείμενα και εξοπλισμό. Έχει ως στόχο να καλύψει τις ανάγκες:

Επαγγελματιών τεχνιτών,

Οδηγών διανομών σε αστικές περιοχές,

Εταιρειών διαχείρισης πολυκατοικιών και παροχής υπηρεσιών,

εταιρειών ενοικίασης οχημάτων και

εταιρικών στόλων

Στο Renault 4 E-Tech Electric Van, που διατίθεται στο επίπεδο εξοπλισμού Advance, τα πίσω καθίσματα και οι ζώνες ασφαλείας έχουν αντικατασταθεί από θερμοδιαμορφωμένο δάπεδο, με σύστημα συγκράτησης φορτίου και γάντζους πρόσδεσης.

Ο χώρος φόρτωσης φτάνει τα 940 dm³ (βάσει προτύπου VDA, δηλαδή 1.045 λίτρα), συμπεριλαμβανομένου καλυμμένου χώρου 36 dm³ (55 λίτρα) – ιδανικού για την αποθήκευση του καλωδίου φόρτισης.

Το ωφέλιμο φορτίο ανέρχεται στα 375 κιλά.

Το μήκος φόρτωσης είναι 1,20 μέτρα.

Προαιρετικά, μπορεί να τοποθετηθεί διαχωριστικό πλέγμα, ανάμεσα στην καμπίνα επιβατών και το χώρο φόρτωσης.

Ανάλογα τη χώρα, το όχημα μπορεί να διαθέτει κάλυμμα αποσκευών, αντιολισθητικό τάπητα ή δυνατότητα απενεργοποίησης ανοίγματος των πίσω παραθύρων και θυρών.

Η μετατροπή του οχήματος πραγματοποιείται από την Qstomize, θυγατρική της Renault που εδρεύει στο εργοστάσιο Manufacture Ampere στη Maubeuge (ElectriCity), όπου κατασκευάζεται και το Renault 4 E-Tech Electric.

Με δύο επιλογές κινητήρα και μπαταρίας

Η έκδοση Van του Renault 4 E-Tech Electric προσφέρεται – ανάλογα τη χώρα – σε δύο εκδόσεις:

Με κινητήρα 120 PS με μπαταρία 40 kWh και αυτονομία έως 308 χλμ. WLTP.

Κινητήρας 150 PS με μπαταρία 52 kWh και αυτονομία έως 409 χλμ. WLTP.

Αμφότερες οι εκδόσεις διαθέτουν ενσωματωμένο φορτιστή AC 11 kW (bi-directional) και φορτιστή DC 80 kW για την μπαταρία 40 kWh ή 100 kWh για την μπαταρία των 52 kWh.

Επιπροσθέτως, για τη φόρτιση από το 15% έως το 80% με AC 11 kW απαιτούνται 3 ώρες και 13 λεπτά για την μπαταρία 52 kWh και 2 ώρες και 37 λεπτά για την μπαταρία 40 kWh , ενώ με DC ταχυφορτιστή, απαιτούνται, για οποιαδήποτε από τις δύο μπαταρίες, 30 λεπτά.