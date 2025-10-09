Riginos Yachts: Πρεμιέρα του Highfield ADV7 στην Ελλάδα στο 5ο Olympic Yacht Show

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, η Riginos Yachts συμμετέχει με 5 δημοφιλή σκάφη στο κορυφαίο in-water show

Η Riginos Yacht , συμμετέχει με 5 εμβληματικά σκάφη στο 5ο Olympic Yacht Show, τη μεγαλύτερη διοργάνωση για σκάφη αναψυχής μεσαίας και μεγάλης κατηγορίας στη χώρα μας. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως και τις 12 Οκτωβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine στο Λαύριο (77ο χλμ, Αθηνών, Σούνιο, 195 00).

Η τετραήμερη εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δουν από κοντά και μέσα στο νερό premium σκάφη, καθώς και να «ξεναγηθούν» σε αυτά με την καθοδήγηση της ομάδας πωλήσεων της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια του Olympic Yacht Show, η εταιρεία θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά το καινούριο μοντέλο της αντιπροσωπείας Highfield, τo Highfield ADV7.

Στο πλωτό μέρος της έκθεσης, η Riginos Yachts θα παρουσιάσει 4 από τα πιο δημοφιλή της μοντέλα:

• Jeanneau Cap Camarat 9 WA Serie2 (2 x 200hp),

• Nimbus W11 (2 x V10-400hp Mercury),

• Nimbus W9 (1 x V10-350hp Mercury),

• Nordstar 36+ (2 x 370hp Yanmar).

Επιπλέον, η εταιρεία θα εκθέσει το νέο Highfield ADV7 στο χερσαίο τμήμα της έκθεσης, μέσα στο περίπτερό της με αριθμό 59 – στην προβλήτα D7.

Highfield ADV 7: Η νέα προσθήκη της Riginos Yachts για μια μοναδική εμπειρία στο νερό

Το ADV 7 ξεχωρίζει για την προηγμένη σχεδίαση γάστρας που εξασφαλίζει σταθερή πλεύση ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Με μήκος 7 μέτρων, το crossover σκάφος έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί έως και 8 άτομα, καθιστώντας το μια ενδιαφέρουσα επιλογή τόσο για περιπετειώδεις εξορμήσεις όσο και για στιγμές χαλάρωσης με την οικογένεια ή τους φίλους.

Κάθε λεπτομέρεια του ADV 7 αποτυπώνει τον στόχο της Highfield: βελτιωμένη λειτουργικότητα, υψηλές επιδόσεις, άνεση και ποιότητα κατασκευής σε ένα σκάφος. Διατηρώντας τη στιβαρότητα που χαρακτηρίζει τη Highfield, διακρίνεται για τις ικανότητες πλεύσης και τη σιγουριά που ζητά κάθε λάτρης της θάλασσας από ένα σκάφος υψηλών προδιαγραφών, συνδυάζοντας την περιπέτεια με την πολυτέλεια. Το ADV 7 διαθέτει έναν καλαίσθητο εσωτερικό χώρο και πολλές ανέσεις, ενώ ταυτόχρονα παραμένει εύκολο στη ρυμούλκηση.

Το νέο ADV9 έρχεται την άνοιξη του 2026

Παράλληλα, η Highfield ανακοίνωσε πρόσφατα την κατασκευή του επόμενου μοντέλου της νέας σειράς Adventure (ADV), το ADV9, το οποίο θα λανσαριστεί την άνοιξη του 2026. Ως επίσημος αντιπρόσωπος της Highfield στην Ελλάδα, η Riginos Yachts θα φέρει πρώτη το ADV9 στην Ελλάδα, προσφέροντας στους λάτρεις της θάλασσας την ευκαιρία να το ανακαλύψουν πριν από όλους.

H Highfield κατέχει σήμερα την πρώτη θέση παγκοσμίως στα RIB tenders και ενισχύει σταθερά την παρουσία της στα φουσκωτά σκάφη άνω των 5 μέτρων, κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση και ισχύ.

Η Rigino Yachts αναφέρει ότι η ομάδα της περιμένει όσες και όσους επιθυμούν να γνωρίσουν τα σκάφη της στο περίπτερο 59, στην προβλήτα D7.

