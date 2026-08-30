Ρωσική ρουλέτα στην Εθνική Οδό: Οδηγούσε ανάποδα στην αριστερή λωρίδα (+video)

Το video δείχνει ένα αυτοκίνητο να κινείται αντίθετα στην Αθηνών – Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία και κοντά στην έξοδο για Χαλκίδα.
Ένα βίντεο που αναρτήθηκε χθες βράδυ στη διαδικτυακή κοινότητα «Tesla Fans Greece» στο Facebook σοκάρει κάθε ευσυνείδητο οδηγό γιατί καταγράφει ένα αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στην Αθηνών – Λαμίας την Παρασκευή 28/8/2026, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, και μάλιστα στην αριστερή λωρίδα…
Η εικόνα ενός αυτοκινήτου να κινείται αντίθετα σε έναν αυτοκινητόδρομο όπου τα όρια ταχύτητας φτάνουν τα 120-130 χλμ./ώρα, εκτός από μια σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι αναμφίβολα μια δυνητικά θανατηφόρα ενέργεια.
Δυστυχώς, παρότι σήμερα τα αυτοκίνητα εξοπλίζονται με πολλά συστήματα ασφαλείας, αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά πως ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει ο πιο ασταθής κρίκος στην αλυσίδα της οδικής ασφάλειας.
Οι πιθανές ποινές
Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, ο οδηγός του αυτοκινήτου μπορεί να αντιμετωπίσει την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης (Αρθρο 16 παρ. 1) που επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ.
Ακόμη, εφόσον, ο οδηγός του αυτοκινήτου μπήκε στο αντίθετο ρεύμα παραβιάζοντας κάποια σήμανση, θα κληθεί να πληρώσει 150 ευρώ, ενώ θα αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης για 20 ημέρες. Εάν πραγματοποίησε αναστροφή, ο ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και το διοικητικό μέτρο αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες, σύμφωνα με το Αρθρο 33 του ΚΟΚ.
Η συγκεκριμένη παράβαση δεν περιορίζεται σε διοικητικά μέτρα. Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 290Α) οδηγός που κινείται σε αντίθετο ρεύμα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς μπορεί να αντιμετωπίσει φυλάκιση έως 3 ετών αν από την πράξη προκύψει κίνδυνος σε ξένα πράγματα ή ακόμη και ισόβια αν η παράβαση οδηγήσει σε θάνατο άλλου ανθρώπου.