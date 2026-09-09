«Σαρώνει» την Αθήνα για τα ηλεκτρικά πατίνια η Τροχαία – 56 τροχαία σε 8 μήνες

Oι έλεγχοι στρέφονται και προς τις επιχειρήσεις που πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν τέτοια οχήματα.

Νέο κύκλο εντατικών ελέγχων για τα ηλεκτρικά πατίνια έχει ξεκινήσει η Τροχαία στην Αττική, με το βάρος να πέφτει στους ανήλικους οδηγούς, στις επικίνδυνες παραβάσεις αλλά και στις επιχειρήσεις που τα εκμισθώνουν ή τα διαθέτουν.

Αφορμή για την αυξημένη κινητοποίηση αποτέλεσαν τα δύο πρόσφατα σοβαρά τροχαία στην Τήνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μία 14χρονη και έναν 16χρονο, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια.

Η εικόνα που αποτυπώνουν τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής είναι ενδεικτική της έκτασης του φαινομένου: μέσα στους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 πραγματοποιήθηκαν 6.127 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις, ενώ στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού.

Στο επίκεντρο οι ανήλικοι και το κέντρο της Αθήνας

Οι νέες ειδικές εξορμήσεις επικεντρώνονται ιδιαίτερα σε ανηλίκους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, οι έλεγχοι στρέφονται και προς τις επιχειρήσεις που πωλούν, εκμισθώνουν ή διαθέτουν τέτοια οχήματα, καθώς η νομοθεσία προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τη διάθεσή τους σε άτομα κάτω των 17 ετών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου η χρήση ηλεκτρικών πατινιών είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Αξιωματικοί της Τροχαίας επισημαίνουν, μάλιστα, ότι έχουν καταγραφεί πολλά παράπονα και για ένα διαφορετικό πρόβλημα: τα πατίνια που εγκαταλείπονται πάνω στα πεζοδρόμια, προκαλώντας ουσιαστικά «κατάληψη» χώρων που προορίζονται για τους πεζούς.

3.700 παραβάσεις μέσα σε οκτώ μήνες

Οι αριθμοί των ελέγχων δείχνουν ότι οι παραβάσεις παραμένουν εκτεταμένες, παρά την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο του 2026, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε συνολικά 6.127 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν 3.700 παραβάσεις.

Από αυτές:

1.844 αφορούσαν οδηγούς μισθωμένων ηλεκτρικών πατινιώ

1.800 οδηγούς που χρησιμοποιούσαν δικό τους πατίνι.

Η συντριπτική πλειονότητα των παραβατών ήταν ενήλικοι, συνολικά 3.544 άτομα.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 20 ανήλικοι ηλικίας από 12 έως 15 ετών, καθώς και 136 άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών.

Χωρίς κράνος, με υπερβολική ταχύτητα και παραβίαση κόκκινου

Ανάμεσα στις συχνότερες παραβάσεις που εντόπισαν οι αστυνομικοί ήταν η οδήγηση χωρίς προστατευτικό κράνος, αλλά και η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας.

Οι έλεγχοι κατέγραψαν επίσης περιστατικά κατά τα οποία οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών κινούνταν σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη.

Η νομοθεσία για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών έχει ήδη γίνει αυστηρότερη. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση, αυστηρότερους περιορισμούς για την κίνησή τους σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων την ώρα και υψηλά πρόστιμα για επιχειρήσεις που τα διαθέτουν σε ανηλίκους.

Παρά τις αλλαγές, ωστόσο, σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι Αρχές, η κατάσταση στους δρόμους των πόλεων δεν έχει μεταβληθεί στον βαθμό που θα αναμενόταν.

56 τροχαία – Τρεις σοβαρά τραυματίες

Ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία για τα ατυχήματα.

Στο πρώτο οκτάμηνο του έτους σημειώθηκαν στην Αττική 56 τροχαία με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού.

Από αυτά, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι 53 ελαφρά.

Τα πρόσφατα περιστατικά με την 14χρονη στην Τήνο και τον 16χρονο στα Γλυκά Νερά, που τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια, ενίσχυσαν τον προβληματισμό των Αρχών και οδήγησαν στην περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: kathimerini.gr