Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΕΛ.ΑΣ: Σχεδόν 1.000 οδηγοί έμειναν χωρίς δίπλωμα μέσα σε 5 μέρες

Στους τροχονομικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε βασικούς δρόμους της Αττικής, 964 οδηγοί έμειναν χωρίς δίπλωμα, ενώ 95 οχήματα έφυγαν με γερανό. Συνολικά, 620 οχήματα τέθηκαν εκτός κυκλοφορίας.

Χιλιάδες έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο στοχευμένης δράσης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με στόχο την επιτήρηση της τήρησης του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε βασικούς δρόμους της Αττικής, το πενθήμερο που πέρασε, με αποτέλεσμα να σχεδόν 1.000 οδηγοί να μείνουν χωρίς δίπλωμα!

Η συγκεκριμένη εξόρμηση υλοποιήθηκε το διάστημα από 16 έως 20 Απριλίου 2026 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Σκοπός της ήταν η επιβολή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με έμφαση στην πρόληψη περιστατικών οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 44.637 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 4.132 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται υπερβάσεις ορίου ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών, οδήγηση χωρίς άδεια και άλλες παραβάσεις.

Επιπλέον, 620 οχήματα τέθηκαν εκτός κυκλοφορίας, εκ των οποίων 95 απομακρύνθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 974 άδειες οδήγησης και 269 άδειες κυκλοφορίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων έφτασε το 0,65% επί του συνολικού αριθμού ελέγχων.

Η Ελληνική Αστυνομία αναφέρει ότι οι δράσεις για την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.

Δείτε το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ από τους ελέγχους που πραγματοποίησε: