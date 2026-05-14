Σαρωτικοί έλεγχοι οχημάτων στον Πειραιά – Στο επίκεντρο όσα βρίσκονται σε ακινησία

Σε σαρωτικούς ελέγχους προχωρά η Δημοτική Αστυνομία Πειραιά, βάζοντας στο στόχαστρο όσα οχήματα βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας, αλλά είναι σταθμευμένα σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Πειραιά, η συγκεκριμένη ενέργεια έχει ως στόχο την απελευθέρωση των κοινόχρηστων χώρων και τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης, την εύρυθμη λειτουργία της πόλης, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Όπως ορίζει ο νόμος, τα οχήματα για τα οποία έχει δηλωθεί ακινησία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ή να σταθμεύουν σε δρόμους, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, αλλά θα πρέπει να φυλάσσονται αποκλειστικά σε ιδιωτικούς χώρους, όπως έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας.

Ο Δήμος Πειραιά αναφέρει ότι εφόσον εντοπισθεί παράβαση, επιβάλλεται το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο και παράλληλα επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο πολύ μεγάλης αξίας.

Τι ισχύει για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι εγκαταλελειμμένα οχήματα που παραμένουν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε δημόσιους χώρους χαρακτηρίζονται ως απόβλητα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα επισήμανσης και απομάκρυνσής τους.

Ο Δήμος καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων να τηρούν πιστά τις διατάξεις περί ακινησίας οχημάτων. Επίσης, να μην εγκαταλείπουν οχήματα σε δρόμους, πλατείες και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, αλλά και να μεριμνούν για τη νόμιμη στάθμευση και φύλαξη των οχημάτων τους.