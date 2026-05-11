Σχεδόν 1.000 παραβάσεις κατά τον έλεγχο 132 φορτηγών στην Αθήνα

Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσε σε μη τήρηση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης.

Ειδική εξόρμηση στο οδικό δίκτυο της Αθήνας για τον έλεγχο της τήρησης του ΚΟΚ από τους οδηγούς φορτηγών πραγματοποίησε η Τροχαία Αττικής το διάστημα 6-9 Μαΐου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο του οδικού δικτύου της Αττικής, εστιάζοντας στην ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών (ασφαλή φόρτωση, ελαστικά κ.ο.κ.).

Συνολικά, ελέγχθηκαν 132 φορτηγά και βεβαιώθηκαν 972 παραβάσεις εκ των οποίων, 910 για παραβίαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης, 7 για υπέρβαση ανωτάτου ορίου φόρτωσης, 2 για φθαρμένα ελαστικά και 2 για επισφαλή φόρτωση.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπόχρεους (οδηγούς, ιδιοκτήτες, υπεύθυνους φόρτωσης), ενώ σε 12 περιπτώσεις ακινητοποιήθηκαν ισάριθμα φορτηγά.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη διασφάλιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο, όπως ανακοινώνει η Ελληνική Αστυνομία.