Σχεδόν έτοιμη η αναβαθμισμένη Σήραγγα Κατερίνης – Πότε παραδίδεται στους οδηγούς

Απομένουν ορισμένες δοκιμές που θα απαιτήσουν τον ολικό αποκλεισμό της σήραγγας για πέντε εβδομάδες.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την πλήρη επαναλειτουργία της αναβαθμισμένης Σήραγγας Κατερίνης, η οποία υποβλήθηκε σε εκτενείς επεμβάσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες αναβάθμισης της σήραγγας ξεκίνησαν την άνοιξη του 2022 και κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της παλαιότητας κατασκευής της. Η αναβαθμισμένη σήραγγα θα παραδοθεί σε κυκλοφορία έως τις 20 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις προδιαγραφές ασφαλείας σηράγγων, προβλέπονται λεπτομερείς έλεγχοι και δοκιμές όλων των συστημάτων, καθώς και απαραίτητες Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες. Οι διαδικασίες αυτές διασφαλίζουν ότι και οι δύο κλάδοι της σήραγγας θα παραδοθούν απολύτως ασφαλείς και λειτουργικοί στην κυκλοφορία, όπως αναφέρει η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου.

Για τον σκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Σήραγγας Κατερίνης για πέντε εβδομάδες, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθεί και Άσκηση Ετοιμότητας με τη συμμετοχή των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ).

Οι εργασίες αυτές είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, ωστόσο με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μετατέθηκαν για τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να διευκολυνθεί η τουριστική κίνηση στην Πιερία.