Σχεδόν έτοιμος ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αθήνα με την Εγνατία Οδό – Πότε παραδίδεται

Με την παράδοση του Ε65 σε κυκλοφορία, το ταξίδι από την Αθήνα στα Γρεβενά θα ολοκληρώνεται σε περίπου 4 ώρες.

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για την παράδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 46 χιλιομέτρων του βόρειου τμήματος του Ε65, γεγονός που θα σηματοδοτήσει την απευθείας σύνδεση της ΠΑΘΕ, και επομένως της Αθήνας, με την Εγνατία Οδό.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στο εργοτάξιο του οδικού άξονα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας διαπίστωσε ότι η πρόοδος του βόρειου τμήματος φτάνει το 93%, με την παράδοση του συγκεκριμένου κομματιού στην κυκλοφορία να προγραμματίζεται για τον προσεχή Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη λειτουργεί το μεσαίο τμήμα (Ξυνιάδα – Τρίκαλα) από το 2017, το νότιο τμήμα (Λαμία – Ξυνιάδα) από τον Απρίλιο του 2024, καθώς και το υποτμήμα Τρίκαλα – Καλαμπάκα του βόρειου. Απομένει το κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι το Κηπουρίο Γρεβενών.

Ο Ε65, με συνολικό μήκος 182 χλμ. αφορά εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη, συνδέοντας την Ανατολική με τη Δυτική Ελλάδα, ενώ διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Το Βόρειο Τμήμα του Ε65 είναι ίσως το δυσκολότερο του έργου εξαιτίας του ορεινού ανάγλυφου της περιοχής, με τον κ. Δήμα να διαπιστώνει την υλοποίηση γεφυρών και σηραγγών που ξεπερνούν τα φυσικά εμπόδια, αλλά και ανισόπεδων κόμβων που θα εξασφαλίσουν άμεση πρόσβαση στον Αυτοκινητόδρομο σε περιοχές των Τρικάλων και των Γρεβενών.

Ο αυτοκινητόδρομος θεωρείται νευραλγικής σημασίας για την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς θα συνδέσει απευθείας την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, με ασφάλεια και άνεση.

Επιπροσθέτως, με δεδομένο ότι συνδέεται με την Εγνατία Οδό διευκολύνει την πρόσβαση στο εξωτερικό και ταυτόχρονα επιτυγχάνει τη σύνδεση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας με το λιμάνι του Βόλου, ενώ συρρικνώνει κατά περίπου 2 ώρες το συνολικό ταξίδι από το λιμάνι του Πειραιά προς τα Δυτικά Βαλκάνια.

Βασική βελτίωση για όλους τους οδηγούς, είναι ότι πλέον παρακάμπτονται οι γνωστές για την επικινδυνότητά τους στροφές στο Δομοκό, ενώ η διάρκεια του ταξιδιού προς Τρίκαλα και Καρδίτσα, έχει μειωθεί περισσότερο από 30 λεπτά. Ενδεικτικά, με την ολοκλήρωση των τελευταίων 46 χλμ., το ταξίδι από την Αθήνα στα Γρεβενά θα πραγματοποιείται σε 4 ώρες.

Η διάρκεια των αποστάσεων μετά την ολοκλήρωση του Ε65

Λαμία – Εγνατία Οδός :01:45 (από 03:15 σήμερα)

Αθήνα – Γρεβενά: 04:00

Αθήνα – Μέτσοβο: 04:00

Αθήνα – Καστοριά: 04:35

Αθήνα – Κοζάνη: 04:30

Αθήνα – Καρπενήσι: 03:00

Αθήνα – Τρίκαλα: <03:00

Αθήνα – Καρδίτσα: 02:35’

Το Βόρειο Τμήμα, που βρίσκεται υπό κατασκευή, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το ποσό των 452 εκατ. ευρώ.