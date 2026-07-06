Σχεδόν όλα έτοιμα: Μέχρι ποια ταχύτητα θα «βλέπουν» τα αυτοκίνητα οι νέες κάμερες της Αθήνας;

Προ των πυλών βρίσκεται η λειτουργία των 388 καμερών της Περιφέρειας Αττικής που θα «πιάνουν» όσους παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη.

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τη λειτουργία των 388 καμερών της Περιφέρειας Αττικής στα φανάρια. Πριν λίγες ημέρες η τοποθέτησή τους ολοκληρώθηκε και πλέον απομένει η διασύνδεσή τους με το Σύστημα Ψηφιακής Βεβαίωσης Παραβάσεων Οδικής Κυκλοφορίας.

Είναι εύκολα αντιληπτές από τους οδηγούς καθώς βρίσκονται πάνω σε στύλους, παρακολουθώντας το πίσω μέρος των οχημάτων, ενώ όπως έχει ανακοινώνει η Περιφέρεια Αττικής θα μπορούν να ανιχνεύσουν οχήματα που κινούνται με ταχύτητα έως 250 χλμ./ώρα, με επίπεδο ακρίβειας ανίχνευσης 99%.

Οι κάμερες μπορούν να διακρίνουν πότε ο οδηγός παραβιάζει το κόκκινο φανάρι, ενώ στο σχετικό υλικό θα έχει πρόσβαση αποκλειστικά η Ελληνική Αστυνομία, η οποία θα επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές.

Αφού επιβεβαιωθεί η παράβαση, το πρόστιμο θα στέλνεται στον οδηγό ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος ψηφιακά, μέσω του gov.gr ή μέσω μηνύματος. Οι κάμερες θα λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου καθώς έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμο

Σύμφωνα με τον ΚΟΚ (Άρθρο 9 «Φωτεινή σηματοδότηση), η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ και συνοδεύεται από το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες.

Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, ενώ ο παραβάτης χάνει το δίπλωμά του για 180 ημέρες.

Εφόσον ο οδηγός διαπράξει την ίδια παράβαση για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, τότε το πρόστιμο φτάνει τα 2.000 ευρώ και ο οδηγός χάνει το δίπλωμα για ένα έτος.

Οι κάμερες της Περιφέρειας Αττικής εκτιμάται ότι θα συνδράμουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τη στιγμή που μόνο τον Ιούνιο στην Αττική καταγράφηκαν από ελέγχους της Τροχαίας 286 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Τον προηγούμενο μήνα 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 668 τραυματίστηκαν (8 σοβαρά, 660 ελαφρά) σε 579 τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα που σημειώθηκαν στην περιοχή της Αττικής.