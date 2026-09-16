Σε εξέλιξη η διάνοιξη νέας οδού στο Πολύδροσο Αμαρουσίου

Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος «168 Διανοίξεις Οδών».

Προχωρούν οι εργασίες διάνοιξης της οδού που θα συνδέει την οδό Σάμου με την οδό Αμαρουσίου–Χαλανδρίου, στην περιοχή του Πολυδρόσου.

Πρόκειται για μία παρέμβαση, η οποία δημιουργεί μια νέα και λειτουργική οδική σύνδεση, διευκολύνει τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών και συμβάλλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ενισχύεται η προσβασιμότητα στη γειτονιά και διαμορφώνονται ασφαλέστερες συνθήκες μετακίνησης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου πόλης και της αναβάθμισης των υποδομών του Πολυδρόσου.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, σε συνέχεια αυτοψίας που πραγματοποίησε στο σημείο μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Επαμεινώνδα Γαρδέλη και στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, δήλωσε:

«Συνεχίζουμε με συνέπεια την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής σε όλες τις γειτονιές του Αμαρουσίου. Η συγκεκριμένη διάνοιξη αποτελεί μία ουσιαστική παρέμβαση για το Πολύδροσο, καθώς δημιουργεί μια νέα οδική σύνδεση και βελτιώνει την καθημερινότητα των κατοίκων. Με σχέδιο και προγραμματισμό, προχωρούμε στην εφαρμογή του σχεδίου πόλης και στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού αστικού περιβάλλοντος».

Το έργο αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος «168 Διανοίξεις Οδών», ενός από τα σημαντικότερα προγράμματα αναπλάσεων και οδοποιίας που υλοποιούνται στο Μαρούσι, με στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την ουσιαστική αναβάθμιση των γειτονιών της πόλης.