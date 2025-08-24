Σε εξέλιξη η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Αυξημένη κίνηση

Με αμείωτο ρυθμό επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου στο Λεκανοπέδιο.

Δίχως σημαντικά προβλήματα διεξάγεται η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου στην Αττική. Η κίνηση στις εθνικές οδούς είναι αυξημένη, αλλά οι οδηγοί δεν αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Kατά τις μεσημβρινές ώρες και για λίγη ώρα, σχηματίστηκε ουρά αρκετών χιλιομέτρων στα διόδια Ελευσίνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το τελευταίο 24ωρο επέστρεψαν από την Αθηνών – Κορίνθου περίπου 53.000 οχήματα, ενώ από την Αθηνών–Λαμίας επέστρεψαν περισσότερα από 31.000. Την ίδια στιγμή, όμως καταγράφηκε και έξοδος περίπου 65.000 οχημάτων και από τις δύο εθνικές οδούς.

Η Τροχαία βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή, με ισχυρή παρουσία στα διόδια και κατά μήκος της Εθνικής Οδού, για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων.