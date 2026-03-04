Σε γαλάζιο φόντο: Ταξιδεύουμε στην Κέρκυρα με το Peugeot 3008 (video)

Με συνοδοιπόρο μας την επαναφορτιζόμενη υβριδική εκδοχή του γαλλικού SUV επισκεπτόμαστε το ομηρικό Νησί των Φαιάκων.

Προτού προλάβουμε να γεμίσουμε μπαταρίες από το οδοιπορικό μας στο Μέτσοβο, για το οποίο διαβάσατε στο τεύχος Μαρτίου (και όσοι δεν προλάβατε θα έχετε τη δυνατότητα σύντομα online) πακετάραμε ξανά τις βαλίτσες μας και μπήκαμε με ανοιξιάτικη διάθεση στο καράβι με προορισμό το Ιόνιο Πέλαγος.

Το ταξίδι μας έχει ως πρωταγωνίστρια την Κέρκυρα, και συνοδοιπόρο μας το Peugeot 3008 στην plug-in υβριδική έκδοση των 225 ίππων. Περιηγούμαστε στο νησί των Φαιάκων, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς της Ελλάδας, με σημαντικό πολιτιστικό πλούτο σε κάθε τομέα.

Περνάμε από την Παναγία των Βλαχερνών, το χριστιανικό μοναστήρι που είναι κτισμένο σε νησίδα, απέναντι από τη θέση Κανόνι, και φυσικά βρίσκουμε την ευκαιρία να φωτογραφίσουμε το γαλλικό οικογενειακό SUV στα γραφικά καντούνια της πόλης, αλλά και σε ξεχωριστά σημεία με φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Η πόλη της Κέρκυρας δεν χρειάζεται συστάσεις, όπως άλλωστε και το 3008, το μοντέλο που σήμανε την αντεπίθεση της γαλλικής μάρκας και την οδήγησε σε πιο premium μονοπάτια.

Στην επαναφορτιζόμενη υβριδική του έκδοση κινείται από 4κυλίνδρο 1.500άρη κινητήρα βενζίνης με 150 ίππους, που πλαισιώνεται από ηλεκτρομοτέρ 125 ίππων.

Το μήκους 4.542 χλστ. C-SUV ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 7,8 δλ., η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 220 χλμ./ώρα, ενώ για την τροφοδότηση του ηλεκτροκινητήρα φροντίζει μια μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 22 kWh που εξασφαλίζει έως και 102 χλμ. αυτονομίας, σε αστικό κύκλο.

Περισσότερα για το οδοιπορικό μας στην Κέρκυρα θα ακολουθήσουν στο τεύχος Απριλίου. Μέχρι τότε, μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση μέσω του βίντεο που ακολουθεί.