Σε λειτουργία από σήμερα η σήραγγα Κατερίνης

Οι εργασίες αναβάθμισης της σήραγγας ξεκίνησαν την άνοιξη του 2022 και κρίθηκαν απαραίτητες λόγω της παλαιότητας κατασκευής της.

Σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, επιστρέφει σε λειτουργία η σήραγγα Κατερίνης.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η παραχωρησιούχος του τμήματος Τμήμα Μαλιακός – Κλειδί (ΠΑΘΕ), Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, πραγματοποίησε άσκηση ευρείας κλίμακας στο τούνελ, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το ΕΚΑΒ.

Στόχος της εταιρείας ήταν να επαληθεύσει την ετοιμότητα, τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αλλά και να επιβεβαιώσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τους χρήστες.

Κατά πληροφορίες, η λειτουργία της σήραγγας αναμένεται τις πρώτες απογευματινές ώρες.