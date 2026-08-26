Σε λειτουργία από την Πέμπτη η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο.

Αδειοδοτήθηκε, με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου «25ης Μαρτίου – Μίκρα» του Μετρό Θεσσαλονίκης.

Από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.

Η αδειοδότηση του νέου κλάδου αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την παράδοση του έργου στο επιβατικό κοινό. Η άδεια εκδόθηκε έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και πιστοποιήσεων για την υποδομή και τα συστήματα, για τη λειτουργία του νέου κλάδου ως μέρους του ενιαίου δικτύου της βασικής γραμμής.

Ειδικότερα, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. έχει βεβαιώσει την αρτιότητα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως αναθέτουσας αρχής.

Επιπλέον, έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά των αναδόχων των επιμέρους συμβάσεων κατασκευής της επέκτασης και προμήθειας των συστημάτων και των 15 νέων συρμών, με τα οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες στο σύστημα αστικού σιδηροδρόμου της επέκτασης έχουν ολοκληρωθεί και ότι έχουν περατωθεί όλες οι δοκιμές απόδοσης.

Έχει επίσης εκδοθεί από τον ανεξάρτητο φορέα επικύρωσης TÜV Rheinland το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας για τη λειτουργία του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση των επιβεβλημένων διαδικασιών πιστοποίησης για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης.

Καλαμαριά: Πώς θα λειτουργεί ο νέος κλάδος του Μετρό

Τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς και τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη του δικτύου της πόλης, παρουσίασε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, λίγες ημέρες πριν από την παράδοσή της στο επιβατικό κοινό, σε συνεντεύξεις του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο και την ΕΡΤ.

ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΟΙΞΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ (ΜΟΤΙΟΝΤΕΜ/ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ)

Τρία λεπτά χρονοαπόσταση στο κοινό τμήμα, 4,5 λεπτά προς Καλαμαριά

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε επίσης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου κλάδου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα φιλικός στους χρήστες, καθώς είναι κατασκευασμένος κοντύτερα στην επιφάνεια από ό,τι η βασική γραμμή και διαθέτει σταθμούς στους οποίους αξιοποιείται και ο φυσικός φωτισμός. «Νομίζω ότι οι Καλαμαριώτες θα δουν μια διαφορετική πόλη, όταν αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στους σταθμούς του μετρό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, στις 3 το απόγευμα της Πέμπτης, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα επανέλθει στο τακτικό ωράριο λειτουργίας του. Επιπλέον, κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα λειτουργεί όλο το 24ωρο τις Παρασκευές και τα Σάββατα, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος.

«Το μετρό της Καλαμαριάς θα μπει σιγά σιγά στη ζωή των κατοίκων, όπως μπήκε και το μετρό της βασικής γραμμής», σημείωσε ο κ. Ταχιάος, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών θα αποτελέσει το κρίσιμο βήμα για την αξιοποίηση του Μετρό ως ενιαίου μητροπολιτικού συστήματος μετακινήσεων. «Υπολογίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ανταποκρίνεται στη ζήτηση περίπου 63.000 μετακινήσεων από την Καλαμαριά, έναν σημαντικό αριθμό που θα βγάλει πολλά αυτοκίνητα από τον δρόμο και θα μειώσει σημαντικά τους τόνους διοξειδίου του άνθρακα», δήλωσε ο κ. Ταχιάος.

«Η καθυστέρηση οφείλεται στην πολυπλοκότητα της διακλάδωσης»

Αναφερόμενος στην καθυστέρηση της παράδοσης της επέκτασης, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικούς λόγους, που συνδέονται με την πολυπλοκότητα της ένταξης ενός νέου κλάδου σε ένα ήδη λειτουργούν αυτόματο δίκτυο.

Όπως εξήγησε, οι συρμοί, παλαιότεροι και νεότεροι, πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους και με το Κέντρο Ελέγχου και Λειτουργίας, ενώ παράλληλα, ο νέος κλάδος πρέπει να αλληλεπιδρά πλήρως με τη βασική γραμμή. Για τον λόγο αυτόν, οι δοκιμές έπρεπε να πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, εκτός εμπορικής λειτουργίας, ώστε τυχόν επιδράσεις ή δυσλειτουργίες να μην επηρεάζουν την εξυπηρέτηση του υφιστάμενου δικτύου.

Στη σύνθετη αυτή διαδικασία προστέθηκε και η ανάγκη συντονισμού έξι διαφορετικών συμβάσεων, με διαφορετικούς αναδόχους και αντικείμενα, προκειμένου όλα τα επιμέρους συστήματα να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο σύνολο. «Το εγχείρημα μιας επέκτασης αυτόματου μετρό και μάλιστα σε διακλάδωση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα», επεσήμανε ο υφυπουργός, εξηγώντας την τεχνική πολυπλοκότητα του έργου.

Η κατασκευή της οδού Πόντου, το επόμενο μεγάλο έργο στην Καλαμαριά

Παράλληλα με την επέκταση του Μετρό, προχωρούν οι διαδικασίες για τη διάνοιξη και αναβάθμιση της οδού Πόντου, η οποία θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τη νέα γραμμή και θα συμβάλει στη συνολική αναβάθμιση της Καλαμαριάς.

Η σχετική σύμβαση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο και σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, εφόσον αυτός ολοκληρωθεί και υπογραφεί η σύμβαση εντός του Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσει η ανάπτυξη των εργοταξίων. «Πολύ σύντομα θα έχουμε τα εργοτάξια και για το υπόλοιπο της οδού Πόντου, όπου επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν επενδυθεί περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ για μια πολεοδομική αναβάθμιση που θα είναι πραγματικά εξαιρετικά υψηλής ποιότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Όπως είπε, το έργο αφορά την κατασκευή οδού πλάτους 40 μέτρων και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε περίπου εννέα μήνες από την έναρξη των εργασιών. Αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά τόσο τις συνθήκες μετακίνησης όσο και την εικόνα της Καλαμαριάς, με σημαντικές παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον και στους χώρους πρασίνου.

Σχετικά με τους χώρους στάθμευσης, ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι πρόκειται για ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς. «Εκείνο για το οποίο έχουμε μεριμνήσει στο υπουργείο είναι, με τη μελέτη της Πόντου, να υπάρχουν χώροι στάθμευσης για τα λεωφορεία, ενώ θα υπάρχει και παρόδια στάθμευση η οποία εν μέρει θα εξυπηρετεί», σημείωσε.

Επόμενη προτεραιότητα η βορειοδυτική επέκταση

Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Ταχιάος χαρακτήρισε τη βορειοδυτική επέκταση ως τη βασική προτεραιότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου.

Όπως ανέφερε, η περιοχή παρουσιάζει σημαντική δημογραφική δυναμική, με νεότερο και ενεργό πληθυσμό, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες ανάγκες μετακίνησης. Για τον λόγο αυτό, προχωρά με ταχύ ρυθμό η ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών και των τευχών δημοπράτησης, με στόχο το έργο να ενταχθεί στο επόμενο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο.

«Για μένα προσωπικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δω να παίρνει σάρκα και οστά η βορειοδυτική επέκταση του Μετρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νέες δυνατότητες για τους επιβάτες

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην προγραμματισμένη ενεργοποίηση του συστήματος tap & pay στο Μετρό, που θα επιτρέπει στους επιβάτες να χρησιμοποιούν απευθείας την πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα για την είσοδό τους στο δίκτυο, με παράλληλη διατήρηση των προβλεπόμενων εκπτώσεων και προνομίων για τους συστηματικούς χρήστες.

Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης ολοκληρώνει το δίκτυο όπως έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στη βορειοδυτική επέκταση και στα υπόλοιπα ενεργά έργα και τις επεμβάσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, με στόχο μια πόλη με σύγχρονες και βιώσιμες μετακινήσεις.