Σε ποιους δρόμους απαγορεύεται το παρκάρισμα λόγω έργων για το Μετρό Εξάρχεια

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, μέχρι το 2031.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Εξαρχείων τίθενται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου 2026 έως και τις 10 Οκτωβρίου 2031, λόγω των εργασιών κατασκευής του σταθμού Μετρό «Εξάρχεια».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα πραγματοποιηθεί σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος στην οδό Στουρνάρη, στο τμήμα από τη συμβολή της με την οδό Οικονόμου έως τη συμβολή της με την οδό Σπύρου Τρικούπη. Η παρέμβαση θα αφορά την κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος, κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, ενώ το εναπομένον πλάτος θα διαμορφωθεί σε περίπου 4 μέτρα.

Επιπλέον, τίθεται σε ισχύ σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Σπ. Τρικούπη, ελάχιστου πλάτους 4,00 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Στουρνάρη έως την συμβολή της με την οδό Θεμιστοκλέους, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Επιπρόσθετα, θα ισχύσει σταδιακός περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος της οδού Αραχώβης, ελάχιστου πλάτους 5,50 μ. περίπου και στο τμήμα αυτής 10,00 μ. περίπου πριν την συμβολή της με τις οδούς Στουρνάρη και Οικονόμου, με κατάληψη της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος κατά την φορά κίνησης των οχημάτων.

Απαγόρευση στάθμευσης

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν επίσης, απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος στην οδό Σπ. Τρικούπη από την οδό Στουρνάρη έως την οδό Σολωμού, στην οδό Οικονόμου από την οδό Τοσίτσα έως την οδό Στουρνάρη και στην οδό Τοσίτσα, επί της αριστερής πλευράς του οδοστρώματος, από την οδό Τσαμαδού έως την οδό Οικονόμου.

Το ανώτατο όριο ταχύτητας καθορίζεται στα 30 χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στην περιοχή των έργων.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, σε όλη την προβλεπόμενη περίοδο των εργασιών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.