Στους 4ΤΡΟΧΟΥΣ, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου με την «Καθημερινή».

Αυτονομία 1.000 χλμ. από την Κίνα, μάχη για την επικράτηση στην πόλη, ταξίδια και οδήγηση στο όριο.

Η Chery συστήνεται επίσημα στην ελληνική αγορά με το Tiggo 7 PHEV, ένα SUV που συνδυάζει plug-in υβριδική τεχνολογία με πρακτικότητα και τιμή ικανή να ταράξει τα νερά. Με 279 ίππους συνδυαστικής ισχύος, ηλεκτρική αυτονομία που αγγίζει τα 90 χιλιόμετρα και συνολική εμβέλεια έως 1.000, το Tiggo 7 δεν φιλοδοξεί να παίξει τον ρόλο της «φθηνής» λύσης, αλλά να σταθεί ισάξια απέναντι στους καθιερωμένους πρωταγωνιστές της κατηγορίας του. Ευρυχωρία, εξοπλισμός και τεχνολογίες αιχμής το καθιστούν δείγμα του πώς η Κίνα δεν ακολουθεί πλέον, αλλά διεκδικεί μερίδιο πρωταγωνιστή.

Σε πιο γνώριμο πεδίο, η κατηγορία των υβριδικών supermini βρίσκεται στο επίκεντρο. Toyota Yaris, Peugeot 208 και MG3 Hybrid+ αντιπαρατίθενται σε μια σύγκριση που συνοψίζει την εποχή: η ιαπωνική σχολή με την ακρίβεια και την παράδοση, η γαλλική με τον συνδυασμό φινέτσας και τεχνολογίας, και η κινεζική πρόταση που ανεβάζει τον πήχη. Το ερώτημα είναι ποιο μικρό υβριδικό μπορεί να προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη πρόταση στην καθημερινότητα, από την κατανάλωση έως την οδηγική αίσθηση.

Από εκεί, συνεχίζουμε στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων, με μια βελτιωμένη BMW M4 από την SportcarsTech (δείτε εδώ το βίντεο) του ομίλου Σπανός. Με 720 ίππους και χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων η συγκεκριμένη M4 αναλαμβάνει τον ρόλο του pace car στην επανεκκίνηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας. Δεν πρόκειται απλά για ένα εντυπωσιακό coupé, αλλά για το όχημα-σύμβολο ενός restart που φιλοδοξεί να φέρει ξανά τους αγώνες ταχύτητας στο προσκήνιο.

Και φυσικά, ο μήνας δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει απόδραση. Το Citroen C3 Aircross Hybrid 145 MAX μας συνοδεύει σε έναν κύκλο γύρω από τον Πάρνωνα, μέσα από χωριά όπως η Καστάνιτσα και η Βαμβακού, πριν το βλέμμα συναντήσει ξανά τη θάλασσα στο Άστρος. Με υβριδική τεχνολογία, άνεση και πρακτικότητα, το Aircross δείχνει πώς ένα μικρό SUV μπορεί να μετατρέψει το ταξίδι σε εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Μαζί, παρουσιάσεις νέων μοντέλων, αναλύσεις τεχνολογίας και όλα όσα κινούν τον κόσμο του αυτοκινήτου.

